El PSOE registra també una moció de censura contra el Govern d'Ayuso, amb Gabilondo com a candidat

El Grup Parlamentari Socialista a l'Assemblea de Madrid ha registrat aquest dimecres també una moció de censura contra la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amb Ángel Gabilondo com a candidat.





Ángel Gabilondo (EP)





Així ho han traslladat fonts socialistes, just després que Isabel Díaz Ayuso hagi convocat eleccions anticipades a la regió. Prèviament, Gabilondo s'havia mostrat aquest matí de nou disposat a parlar per formar un govern que "reformi, transformi i regeneri la regió", encara que ha insistit que fins ara Cs "no ha modificat la seva posició".





"Fins ara no tenim informació que hi hagi hagut cap modificació en la posició de Ciutadans a Madrid, on el seu suport va ser decisiu per a la investidura i forma part de Govern amb Díaz Ayuso", han traslladat fonts socialistes per, a continuació, recordar que el PSOE "va guanyar les eleccions a la Comunitat de Madrid".





En declaracions a 'Telemadrid', Gabilondo ha indicat que han treballat amb "tota honestedat" fins ara tractant de construir "una alternativa a la Comunitat" i entenent "la situació de crisi en la Comunitat".





Si la presidenta entén que en aquest moment ha de convocar eleccions, Gabilondo diu que "posa en qüestió l'estabilitat del seu Govern" i és el que els motiva també a presentar una moció de censura com a grup majoritari ".





"Ara es dissipa aquesta aliança i en Cs pensen que no és el moment per a això i perquè això es produeixi", ha sostingut el portaveu socialista, a el temps que ha reconegut que després del que ha passat a Múrcia pensaven que aquest moviment "es podia produir ".





Segons la seva opinió, han pres els camins parlamentaris perquè Madrid es vegi "abocada a unes eleccions en aquests moments". "No em sembla el més adequat, sincerament", ha llançat.