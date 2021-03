Ayuso: "Vull que els madrilenys siguin els que triïn entre socialisme o llibertat"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarat, després de convocar eleccions regionals pel 4 de maig, que vol que els madrilenys siguin els que triin entre "socialisme o la llibertat".





Isabel Díaz Ayuso (EP)





"No em puc permetre que Madrid s'aturi ara. No puc consentir que tot el barallat pels madrilenys en aquests mesos s'ensorri. No puc acceptar que pugin els impostos, que entrin a adoctrinar en els col·legis, que tanquin els comerços i l'hostaleria o que destrueixin el teixit empresarial de Madrid. o que ara ens imposin com pensar o com viure. el dany que es provoca a Espanya no ho vull també aquí ", ha assenyalat en la seva compareixença des de la Reial Casa de Correus, seu del Govern regional , per explicar la seva decisió.





Ayuso ha defensat que no pot permetre "que Madrid perdi la seva llibertat". "Per això, poso el meu càrrec a disposició dels madrilenys, que, amb el seu vot, el proper dimarts 4 de maig decidiran quines polítiques volen per a la seva administració", ha exposat a continuació.





La cap de l'Executiu madrileny ha traslladat que "tots els ciutadans que viuen i treballen a Madrid" han de saber que s'ha entestat seva vida, tot el seu temps i esforços per ser "una bona presidenta de la Comunitat de Madrid".





"Mai he estat més orgullosa d'alguna cosa en tota la meva vida. Cada dia m'enamoro de tot el que estem construint en aquesta comunitat de valents, de joves, gent gran, dones, treballadors, classes mitjanes, obrers, famílies, empresaris, metges, taxistes * ", ha expressat la dirigent madrilenya.





Ayuso ha posat el focus en que a Madrid es gaudeix avui d ' "una llibertat i uns drets que no es tenen a tot Espanya". Al seu parer, "aquesta forma de viure a la madrilenya és única" pel que ara comença "un gran moment" per a la regió, d'enlairament, d'il·lusió, de futur ".





"Vull posar en mans dels madrilenys precisament això, el seu futur. No vull que l'hi prenguin en els despatxos sense que ells parlin a les urnes. Estem en un gran país de ciutadans lliures, en una democràcia plena. I aquí els ciutadans són adults, són responsables, així els hem tractat durant la pandèmia i estem orgullosos per això. que sigui la voluntat dels madrilenys la que guiï el seu destí ", ha defensat.





La presidenta, que ha sostingut que assumeix "tot el que està per venir", ha defensat que ho farà "sempre pensant abans en el benefici d'Espanya i de Madrid" que en el seu propi. "Vull que els madrilenys segueixin sent els protagonistes d'aquesta història. I, per tant, vull que ara els madrilenys siguin els que trien entre socialisme o la llibertat", ha conclòs.