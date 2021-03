Un estudi adverteix dels problemes de salut mental que estan sorgint arran de la pandèmia

Un estudi, elaborat per l'Observatori Comarcal del Consell Comarcal al Vallès Occidental (CCVOC), ha avisat dels possibles problemes de salut mental com a conseqüència de l'esclat de la Covid-19.





Imatge d'arxiu (EP)









El president de l'organisme supramunicipal, Ignasi Giménez, en la presentació de l'informe --porta per títol 'Impacte de la crisi de la Covid-19 sobre la població del Vallès Occidental' -, feta aquest dimecres, ha afirmat que caldrà "reforçar "aquesta atenció i injectar recursos, posant especialment el focus entre els infants i joves i la gent gran, recordant que al Vallès hi ha unes 21.000 persones que viuen soles.





Giménez ho ha dit per "l'increment" d'atencions sanitàries per problemes emocionals, provocades per estrès i xoc posttraumàtic de la pandèmia, i, en el cas de joves, ja s'han identificat comportaments i pautes d'alimentació i addiccions, relacionades amb el joc i les pantalles.





Així mateix, el treball ha posat el focus sobre les dones, remarcant en les immigrants sense una situació regular, les mares monoparentals i l'increment d'un 7,6% de les denúncies per violència de gènere, amb dades fins a setembre de 2020.





El president del CCVOC també ha indicat l'afectació al conjunt empresarial i ha calculat que "han desaparegut unes 2.000 empreses" i uns 9.800 llocs de treball.