Garrido (Cs) carrega contra Ayuso: "no ha estat a l'altura" i "no sap ser presidenta"

El ja exconseller de Transport, Mobilitat i Infraestructures de la Comunitat de Madrid, Ángel Garrido, ha confirmat que en el cas que Cs vulgui comptar amb ell de cara a unes possibles eleccions avançades, continuarà en el partit i ha carregat, en qualitat de "expresident", contra la líder regional, Isabel Díaz Ayuso, perquè considera que "no ha estat a l'altura del càrrec" i "no saber ser presidenta".





Ángel Garrido i Isabel Díaz Ayuso (EP)





Així ho ha assegurat en una entrevista a 'Cuatro', després de conèixer-se que Ayuso havia cessat a tots els consellers de Cs.





"Sempre he militat en partits de centre. Vaig començar al CDS d'Adolfo Suárez, que és el polític més brillant que ha donat Espanya. Milito en l'únic partit de centre d'Espanya, que és ciutadans i en ell seguiré militant. Confio en què no se celebrin les eleccions perquè seria un desastre innecessari per als madrilenys, però si Cs vol comptar amb mi estaré per descomptat defensant les seves idees ", ha exposat.





Finalment, a l'ésser preguntat per si unes eleccions anticipades podrien implicar en una caiguda de Ciutadans, Garrido preveu que no serà així, sinó que els madrilenys els donaran "el suport d'alguna cosa important, el sentit comú". "Una cosa com que l'important són ells i no nosaltres mateixos, ni els nostres càrrecs", ha tancat.