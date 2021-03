Salvador Illa: "Repetir un govern que ha fracassat sembla que no té gaire sentit"

Aquest divendres té lloc la primera sessió de constitució de Parlament. Posteriorment tindran lloc les votacions per elegir el nou president del govern de Catalunya. En aquesta ocasió són dues les candidatures que es presentaran; Pere Aragonès d'ERC i Salvador Illa pel PSC. Catalunyapress ha parlat amb Salvador Illa un polític que ha estat fidel a la seva promesa llançada en la campanya electoral que, si guanyava, presentaria la seva candidatura encara a risc de no comptar amb els vots suficients.





Una coherència política rara en aquests temps. És clar que Salvador Illa és un filòsof practicant i un polític a què li ha tocat afrontar la pandèmia del Covid i ha hagut d'aprendre a marxes forçades. Com ell mateix afirma , tan poc li ha anat tan malament perquè ha guanyat les eleccions catalanes. Tot un rècord en tan sols un any i poc de Ministre.





A poques hores de que es constitueixi constitueix el Parlament. En quin punt es troben les negociacions per formar govern?





Nosaltres hem fet exactament el que vam dir que faríem. Si guanyàvem les eleccions, com així ha succeït, presentaríem la meva candidatura per presidir el Govern de la Generalitat en el ple d'investidura i així ho farem. El mateix farem per presidir el Parlament. La nostra candidata és Eva Granados. En aquestes eleccions, els catalans han donat un suport clar a les esquerres catalanes i pensem que el perfil de la persona que presideixi el Parlament ha de reunir tres requisits: Ser d'esquerres, ja que les esquerres han guanyat les eleccions. Ser una dona i, en tercer lloc, garantir que al Parlament respectarà en tot moment l'Estat de Dret, que no fribolitzarà amb aquesta qüestió i s'ocuparà realment de les coses que importen als catalans: la reactivació de l'economia, garantir que ningú quedi enrere i protegir la salut dels catalans i catalanes. Per això pensem que Eva Granados és un perfil idoni. Hem parlat amb tots els grups, excepte amb Vox. I anem a veure què passa divendres.





I com creu que acabarà, encara que els números són els que són?





S'està veient aquests dies que encara alguns volen repetir un fracàs. És allò de que "l'home és l'únic animal que ensopega dues vegades en la mateixa pedra". Ja hem tingut un fracàs, tant és així, que les eleccions han hagut de celebrar-se anticipadament perquè el govern de JXCAT i Esquerra no funcionava. Això era públic i notori. No és que ho digués un periodista, no és que ho digués un adversari polític, sinó que ho va explicitar el propi President de la Generalitat, que va dir: "La legislatura s'ha esgotat, em sento desautoritzat". Són dues afirmacions d'un calibre molt gruixut i ho va dir al gener de 2020, fa ja més d'un any. Repetir el que ja ha fracassat sembla que no té gaire sentit i és obstinar-se a generar una situació d'inestabilitat a Catalunya.





Però Esquerra no vol saber res de formar govern amb el PSC. Té a veure amb un tema personal?

Aquest cordó sanitari que ha posat ERC és un error. Jo les coses acostumo a no pendreme-les pel tema personal. En política és un error molt greu. És el primer cordó sanitari contra la socialdemocràcia que posa Esquerra, que es diu aviat. Això és el que han fet. Ells veuran. Però anem a veure si es posen d'acord. Jo he dit aquests dies i aprofito aquesta entrevista per reiterar-ho, la primera obligació de tot govern, la primera, la primera, és garantir la convivència i l'ordre públic. Que un pugui passejar pels carrers, què pugui gaudir de l'espai públic i que vegi garantida la seva seguretat personal. Això és el primer que ha de fer un govern. Bé, doncs hem vist com això s'ha posat en risc a Catalunya en aquests últims dies i en particular a Barcelona.





El govern català ha estat incapaç de donar suport a la policia de Catalunya, és a dir als Mossos d'Esquadra han estat incapaços de dir "estem amb vosaltres, us donem suport a la feina que us hem demanat que feu". S'ha de garantir la convivència, la seguretat als carrers i el Govern va trigar sis dies a reaccionar. Només quan jo vaig fer declaracions, a l'endemà, va sortir el vicepresident en funcions parlant del tema. Ja es veuen les limitacions que pot tenir el nou govern, si és que acaba sortint. Per això, nosaltres seguim pensant que el camí, és el camí del canvi: de girar full, d'obrir un temps nou i com a guanyadors de les eleccions presentarem la meva investidura per apel·lar a la majoria de la cambra.





Vostè parla de girar full. Què passarà si es torna a repetir govern?





No passar pàgina signifiquen diverses coses. En primer lloc, reconèixer que aquests últims deu anys no han estat bons per a Catalunya. Em sembla que és una afirmació que independentment de com un pensi, si un creu que el millor per a Catalunya és seguir vinculada a Espanya i Europa com és el meu cas com si un pensa que el millor és separar-se, crec que tots podem estar d'acord que aquests últims deu anys no han estat bons per a Catalunya. O és que és bo perdre el lideratge econòmic d'Espanya com ha passat? O és bo que es vagin 5.000 empreses com ha passat? O és bo voler desprestigiar les institucions? O és bo que la convivència social es deteriori? Anem a acabar amb això.





Intento ser molt inclusiu, no dic això ha anat malament i assenyalar al culpable. Miri, segurament jo crec que tots hem tingut alguna cosa a veure en tota la situació actual. I tots és tots, perquè som una societat, una comunitat i aquí tots hem tingut alguna cosa a veure. Per descomptat parlo de l'àmbit polític. Però també des d'altres àmbits: l'acadèmic, la cultura, el periodístic, el judicial, el professional, l'empresarial, els ciutadans. Tots hem tingut part de responsabilitat en la situació actual. Sens dubte no la mateixa, que els que tenien l'obligació de conduir a país, de governar-lo. Els que han ocupat responsabilitats de govern tenen moltíssima més responsabilitat que els que hem estat a l'oposició. I estem en una situació i un comportament de no assenyalar culpables i no anar més enllà i a més dic "no ens fem retrets". No ens preguntem tu que vas fer el 6 de setembre del 2015? Què vas fer l'1 d'octubre? A qui vas votar? On vas estar? No, no ens preguntem què vam fer? Per què ho vam fer? D'on vam venir? Què volíem fer aquests dies ?.





Preguntem cap a on volem anar? Mirem cap endavant, mirem cap al futur. Per tant, no ens fem retrets ni acusacions. És un plantejament que resumeixo en això de passar pàgina, que no vol dir oblidar el que ha passat perquè ha generat dolor en moltes parts. A més, ho faig en un context molt particular, molt excepcional que és el d'estar combatent una pandèmia que ens ha canviat. D'aquí a uns dies farà un any de l'estat d'alarma. Ha canviat no només els hàbits quotidians de tots nosaltres, sinó que està canviant moltes coses de la societat, en particular la nostra economia. Ha accelerat canvis. Em sembla molt important que fem plantejaments que ens uneixin en lloc de dividir-nos. Que centrem les energies en protegir la salut dels ciutadans. Que ens centrem en reactivar l'economia.













Ara s'estan aconseguint una gran quantitat de recursos, uns 140.000 milions en sis anys pensats per transformar l'economia, doncs fem-ho junts. Veiem a Martorell que s'anuncia un projecte verd de col·laboració publico-privada i de transformació econòmica, el primer que s'anuncia a tot Espanya. L'anunci es fa a SEAT per a tot el sector de l'automoció. Això afecta gairebé un 20% del PIB espanyol i el nostre país és el segon país fabricant d'automòbils i el novè del món. Una iniciativa d'unes dimensions econòmiques difícils d'exagerar. I a Catalunya, el govern no va anar. Posem-nos d'acord en protegir la salut, reactivar l'economia, sumant esforços i evitem que ningú es quedi enrere. Hem vist també la setmana posterior a les eleccions o uns dies posteriors com s'anunciava el tancament justament d'una empresa vinculada a l'àmbit de l'automòbil, Bosch a Lliçà de Munt. Penso que cal esgotar totes les possibilitats perquè aquestes persones puguin seguir treballant en aquesta empresa. El meu objectiu és garantir que ningú quedi enrere. Crec que aquest és el camí i jo vaig a defensar-lo.





Si el nou govern, insisteixo, pot ser d'independentistes, quin futur li espera a Catalunya i quin serà el paper de PSC?





Anem a veure, si el govern va a ser aquest o no. Insisteixo que es posa massa poc l'accent a explicar que aquest va fracassar. Llavors si s'obstina un en repetir un fracàs ja que el més probable és que torni a fracassar. En tot cas, nosaltres plantejarem la nostra investidura, treballarem, ho estem fent ja per obtenir el suport de la càmera, de la majoria dels 135 diputats. I en qualsevol cas apostem pel nostre projecte de retrobament a Catalunya i de reactivació de l'economia catalana. I a més Catalunya ho té tot i el que cal fer és abandonar allò que ens divideix i treballar pel que ens uneix que és el seu.





Com veu el Constitucionalisme a Catalunya?





El que veig a Catalunya és un moviment de fons per retrobar-se. Una Catalunya amb si mateixa amb la resta d'Espanya i Europa. Crec que a Catalunya cada vegada més gent i d'una forma més explícita el que vol és treballar perquè seguim sent líders econòmics a Espanya. Treballar perquè la nostra economia lideri l'economia del talent, el coneixement i atreure talent. Cal obrir-se a el món no tancar-. Volen que tinguem els recursos suficients per poder mantenir la xarxa de Benestar Social que s'ha anat deteriorant en els últims deu anys? Això és el que vol cada vegada més la immensa majoria de catalans. Això és el que veig jo. En aquest sentit estic esperançat. Les coses no són mai fàcils, però estic esperançat.





El PSC ha aclarit més el seu posicionament polític a Catalunya després de revisar el que ha passat en els últims deu anys d'independentisme?





El PSC sempre ha tingut una línia inequívocament contrària a la independència, clara en aquest sentit. És veritat que tenim també un plantejament catalanista de defensa de la cultura i la personalitat política de Catalunya. Però la nostra posició és única. Per a qui hagi seguit la trajectòria política dels socialistes catalans és una qüestió que ha quedat clara. Potser ara hem sintetitzat millor els nostres plantejaments que venim treballant des de fa anys. Els plantejaments polítics no s'improvisen. No són eslògans que es fan en un dia. És producte d'un treball que realitzem durant molts anys, com pot ser la Declaració de Granada, la Declaració de Barcelona. Això és un projecte d'una Espanya diversa, d'una Espanya unida, cohesionada i amb respecte a la seva diversitat. I a la qual hem tingut ocasió de posar això en pràctica des de la presidència de Govern, en aquest cas de la mà de el president Sánchez, la gent ha anat comprovant que eren plantejaments raonables, lògics, consentit i per aquest ordre: economia, salut i temes socials.





Amb tot el que ha passat aquests anys ¿no creu que el paper dels intel·lectuals, empresaris, sindicats, ha estat massa tebi?





Ho he dit abans, crec que tots tenim part de responsabilitat. No voldria assenyalar a cap col·lectiu en particular. Crec que tots i em poso a mi mateix i al meu partit en primer lloc. Sens dubte el que ha governat el que més, tampoc ens enganyem, qui tenia la responsabilitat de conduir el país políticament qui més responsabilitat tenia a evitar-ho. Prefereixo deixar als historiadors l'anàlisi del que ha passat i segurament ha de passar temps per tenir una visió. Jo com a polític en actiu, un apassionat de la política de servei públic prefereixo concentrar totes les energies en superar això. Per superar-la meva fórmula, que no dic que sigui la bona, però sí la que plantejo en nom de la meva formació política a la ciutadania és: un, no mirem cap enrere mirem cap endavant; 2, respectem-. Tan legítim és que uns defensin la independència, la pot defensar a Espanya en altres països no, a Espanya sí, com els que defensem altres fórmules i tots som catalans. Els que defensen una cosa i els que defensen una altra. Tots tenim el mateix dret a fer-ho.





Primer a Catalunya entre les forces polítiques i després amb Espanya. Busquem allò que ens uneix no allò que ens divideix. Si insistim en plantejaments divisió, excloents la solució no vindrà que una part s'imposi sobre l'altra, vindrà de que busquem punts en comú i després no ens fem retrets. No ens preguntem sobre, i tú que vas fer? Busquem construir consensos, jo proposo tres àrees molt concretes i que ara em sembla que són molt òbvies. Només cal mirar el que fan els governs de tot el món: protegir la salut dels seus ciutadans, reactivar les seves economies i els que tenim un enfocament socialdemòcrata intentar garantir que ningú quedi enrere. Aquesta és la meva fórmula.





El Parlament Europeu ha votat la retirada de la immunitat als polítics catalans fugit. És partidari de l'amnistia per a ells?





No, jo sóc partidari de respectar sempre l'Estat de Dret. Si s'hagués respectat, els que no ho van fer, no estaríem en aquesta situació. Deixeu-me dir-li que el meu partit té la consciència tranquil·la per haver advertit en tot moment de les conseqüències a les que podia portar el trencament de l'Estat de Dret, respectar les normes de funcionament que tenim. La solució vindrà de l'Estat de Dret. Es preveuen uns instruments, s'han sol·licitat, s'han tramitat peticions d'indult i el govern té l'obligació de tramitar-los i esperem el resultat aboqui a això. Però jo estic sempre, sempre, militantment a favor que es respecti l'Estat de Dret, el marc de convivència que ens hem donat.









S'ha tornat a endarrerir les ajudes de 11.000 milions, segons sembla per discrepàncies internes amb Unides Podem. La salut d'aquest govern és bona o tindrem eleccions a la tardor?





Crec que el govern té bona salut. He format part d'aquest govern de coalició durant poc més d'un any. Crec recordar que és el primer govern de coalició que hi ha a Espanya. Els governs han de fer front a la realitat del seu país. Aquest govern ha hagut de fer front a la major pandèmia en cent anys, en unes circumstàncies molt complicades i crec que el balanç d'aquest primer any de gestió és raonable. A alguns els agradarà més ia altres menys. Però s'ha combatut la pandèmia, ni molt millor ni molt pitjor que els països del nostre entorn. En qualsevol cas, una persona que ha tingut un paper destacat i s'ha presentat a unes eleccions i mal de el tot no m'ha anat.





La ciutadania ha valorat que s'ha gestionat raonablement. S'ha tirat endavant un pressupost, el més social a 41 anys de democràcia, el més social, tot i que és veritat que la situació era excepcional. S'ha treballat perquè des d'Europa afrontés conjuntament la crisi sanitària amb un projecte de vacunació conjunt i que posés a disposició fons europeus, això és històric, no havia passat mai. I en fins i tot en aquest context on s'han desplegat a més moltíssimes mesures socials, s'han pogut millorar alguns drets com ara el dret a una mort digna. El president ha anunciat un paquet d'ajudes directes a les empreses Espanya va fer un esforç molt important en matèria d'ICOS, en ERTES. Desplegant ajudes sense precedents en la nostra democràcia. I és veritat que el tema de la pandèmia s'allarga uns mesos pel tema de la vacunació, és veritat que el president de el govern es va comprometre que hauria ajudes directes, un paquet molt important d'ajudes directes. No és fàcil de fer, cal treballar-ho molt des d'un punt de vista tècnic i jurídic molt bé.





Em consta que s'està fent aquest esforç de treballar perquè sigui un paquet, eficient, amb seguretat jurídica i que vaig arribar a qui ho necessita. Que els diners vagin a les empreses perquè puguin tirar endavant. No és tan important que s'aprova aquest dimarts en lloc de divendres, sinó que l'important és que es faci bé. Que tingui seguretat jurídica i que estigui ben pensat. Vaig tenir l'oportunitat de treballar amb l'equip econòmic de Govern, liderat per la vicepresidenta Nadia Calviño i va haver de fer-ho en moments molt complicats en tot el procés de desescalada i encara estic impressionat de la rigor de l'equip





O sigui que eleccions no?





No les veig, més de les que són convenients. Crec que es requereix un marc d'estabilitat i sobretot posar l'energia en acabar i implementar el Pla de vacunació, com s'està fent a casa nostra i reactivar l'economia espanyola.





En relació a les dades d'augment de l'atur juvenil que ha de dir el PSC?





L'atur juvenil no és un element que hagi aparegut per primera vegada al nostre país i amb aquesta pandèmia. En l'aspecte de l'economia espanyola és molt preocupant i està en índexs molt alts especialment entre menors de 23 a 27 anys. Crec que tota la transformació de l'economia que es vol fer amb fons europeus anirà aparellades mesures que afavoreixin la disminució de l'atur juvenil i sobretot que els joves puguin inserir-se al món laboral. Aquí hi ha diverses iniciatives d'elles sigui tot el programa de Formació Professional que està impulsant la ministra Isabel Celaá. És un aspecte que ha costat molt al nostre país d'incentivar i promoure i ara hi ha una iniciativa molt seriosa amb molts recursos econòmics per revisar sencer el procés de la Formació Professional i fer-ho molt de la mà de les necessitats reals de les empreses i crec que pot ajudar a pal·liar l'atur juvenil.





Com ha estat l'experiència de Ministre?





Ser ministre d'Espanya, almenys per mi, és un honor perquè significa que el president de Govern et dóna confiança i et encarrega la direcció política d'una determinada àrea de gestió de govern. En cas em va encomanar l'àrea de sanitat d'Espanya. És un honor perquè un pot amb el seu treball i sempre des de la modèstia posar el seu granet de sorra per millorar una mica la vida dels conciutadans espanyols. El Ministeri de Sanitat ha tingut una tasca especialment complexa i la segueix tenint ara. Perquè ens hem enfrontat a una pandèmia, la més gran en cent anys i sense precedent immediats en la nostra història recent afortunadament no ho hem hagut de fer sols. Aquí hi ha hagut tota la col·laboració d'un brillant equip de el Ministeri de Sanitat amb la col·laboració de tots els governs autonòmics i per descomptat amb la col·laboració de tots els meus col·legues del Consell de Ministres. Ha estat una experiència molt intensa i molt excepcional.





Quins han estat els moments més difícils?





Hi ha hagut molts moments complicats. En la primera fase anaven molt aparellats el nombre de defuncions que teníem diaris. Hi va haver dies que vam superar els 900 morts. Són xifres que anaven caient com una llosa dia a dia. Moments molt complexos en els quals cal prendre decisions en un entorn d'incertesa perquè el virus era desconegut i encara ho segueix sent en molts aspectes. Calia prendre decisions amb una certa rapidesa sense tenir tota la informació necessària. I prendre decisions amb la consciència i la certesa que afectaven molt a les persones en la seva vida quotidiana. És complicat, sí.