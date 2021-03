Admeses les mocions de PSOE i Més Madrid contra el Govern d'Ayuso, amb el suport de Cs

La Taula de l'Assemblea ha admès les mocions de censura dels grups parlamentaris de PSOE i Més Madrid en contra de Govern d'Ayuso, han informat a Europa Press fonts parlamentàries.





Façana de l'Assemblea de Madrid - EP





La Taula de l'Assemblea portava reunida des de les 14.30 hores després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi sol·licitat la dissolució de la Cambra i els grups d'esquerra hagin presentat dues mocions.





Les mocions que van presentar aquest matí Més Madrid i PSOE han sortit endavant en la Taula gràcies a el suport de Cs, just després que des del Govern regional hagin anunciat els cessaments de tots els consellers de la formació 'taronja' que formen part de l'Executiu.





Amb això, en principi no es dissol la Cambra, segons han traslladat altres fonts parlamentàries, que asseguren que aquesta tarda es reunirà la Junta de Portaveus per deliberar si hi haurà sessió plenària a l'Assemblea de Madrid com cada dijous.