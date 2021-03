Els anticossos generats per llames i alpaques poden ser un tractament contra el Covid-19

Uns anticossos generats per les flames podrien servir com a tractament contra el Covid-19, segons ha posat de manifest un estudi dut a terme per investigadors de Laboratori Nacional Argonne (Estats Units), i publicat a la revista 'Science'.





Coronavirus (EP)









Les flames pertanyen a un grup de mamífers anomenats camèlids, grup que també inclou camells i alpaques. Gràcies a un caprici de la natura, els camèlids produeixen un tipus únic d'anticòs contra les malalties, el qual, sovint anomenats nanocos, té aproximadament la meitat de la mida dels anticossos produïts pels éssers humans. També són notablement estables i fàcils de manipular per als científics.





Aquesta peculiaritat genètica, que fa que els camèlids com les flames produeixin aquests anticossos més petits amb cadenes de proteïnes úniques, va ser descoberta per accident a finals de la dècada de 1980 per científics a Bèlgica. Des de llavors, els científics han treballat amb nanocossos de camèlids per crear tractaments contra diverses malalties.





I és que, la seva petita grandària els permet unir-se a àrees de proteïnes virals en què els anticossos més grans no poden encaixar, el que bloqueja la connexió d'aquestes proteïnes amb les cèl·lules. Quan es va publicar la seqüència genètica de la SARS-CoV-2 al gener de 2020, els investigadors van treballar ràpidament per provar si algun dels anticossos que havien aïllat prèviament contra la SARS-CoV original també podria unir i neutralitzar la SARS-CoV-2.





Així, van descobrir que un d'aquests nanocossos podria ser eficaç contra el nou coronavirus. Es tracta d'VHH 72, el qual està ara en desenvolupament com a tractament per al Covid-19. Aquests nanocossos poden romandre a temperatura ambient durant sis setmanes i són prou petits com perquè es puguin aerosolizar, el que significa que les teràpies dissenyades a partir d'ells es poden inhalar directament als pulmons en lloc de moure a través el torrent sanguini.





Per confirmar l'eficàcia dels nanoscòpics, els investigadors van determinar les estructures dels nanocossos units a virus SARS-CoV-2. "Amb aquest mètode podem descobrir milers de nanocossos diferents d'ultra alta afinitat per la unió d'antígens específics. Aquests nanocossos poden proporcionar o no un tractament per COVID- 19, però la tecnologia utilitzada per aïllar-los serà important en el futur", han assenyalat els experts.