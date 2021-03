El Govern i el comitè d'empresa de la planta de Bosch de Lliçà d'Amunt es reuneixen després de l'anunci de tancament

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, i la directora general d'Indústria, Matilde Villarroya, s'han reunit aquest dimecres amb el comitè d'empresa de la planta de Bosch de Lliçà d'Amunt (Barcelona).





Fàbrica Bosch (EP)





El Govern s'ha posat a disposició dels treballadors després de l'anunci de l'empresa de tancar la factoria per traslladar la producció a Polònia el passat 25 de febrer.





Tots dos consellers han explicat als treballadors que el Govern treballa en la coordinació amb la resta d'administracions per reindustrialitzar la planta, tal com ja fa amb la fàbrica de Bosch a Castellet i la Gornal (Barcelona), el tancament també està previst per a aquest any .