Rescatats quatre gossos que van ser abandonats pels seus amos en una finca de Tarragona

La Guàrdia Civil ha rescatat a quatre gossos que havien estat abandonats pels seus amos, sense menjar ni aigua, en una finca de Masdenverge (Tarragona), segons un comunicat aquest dimecres.









Els agents de servei de protecció de la natura (Seprona) van rebre la passada setmana una trucada telefònica d'una veïna de Masdenverge (Tarragona) comunicant la presència de quatre gossos que es trobaven lligats en una finca.





Imatge del rescat (EP)





A l'entrar a la finca, els agents van comprovar que els gossos no disposaven de dispositiu homologat d'identificació (xip) ni menjar ni aigua, i uns veïns van explicar als agents que els residents de la finca havien marxat al seu país d'origen diverses setmanes enrere, deixant als gossos lligats, i els agents van contactar amb una protectora per a la recollida i la cura dels animals, on van rebre un reconeixement veterinari.