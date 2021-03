Crítics de Cs creuen que les mocions de censura fan que el partit sembli poc "fiable"

La plataforma 'Renovadors' de Ciutadans, crítica amb la direcció liderada per Inés Arrimadas, ha qüestionat aquest dilluns la moció de censura a la Regió de Múrcia presentada per PSOE i Cs per desbancar el popular Fernando López Miras doncs, segons ell, genera la creença d'un partit poc "fiable" a la resta d'Espanya el que podria provocar la desaparició del partit.





Inés Arrimadas (EP)









En la presentació telemàtica del corrent crític a Madrid, l'exdiputat al Parlament català i portaveu de la plataforma, Antonio Espinosa, ha assenyalat que la moció de censura a Múrcia és la "constatació d'una sèrie d'errors estratègics" de "com" s'entén la política en la direcció actual de Cs, que "es produeixen des de fa temps" i ara "estan empitjorant" en totes les comunitats autònomes.





"Com és possible que ens hàgim fet una autocensura?", Ha preguntat Espinosa, que ha lamentat que la moció "no té coherència cap" i "no es va a entendre" perquè Cs ja era al govern regional. "Serà un error capital per al futur de Ciutadans. No només ja en aquesta comunitat, també en altres i a Espanya. No se'ns va a veure com un partit fiable", ha avisat.





Segons la seva opinió, si el pacte de govern entre PP i Cs és "impossible de seguir complint-se, el coherent" és abandonar aquest Executiu i, "des d'aquesta posició et replanteges l'estratègia a desenvolupar", ja sigui "una moció o unes eleccions" , o sinó "confondrà" a l'electorat.





"Aquí es tracta d'un canvi sense voler perdre la cadira, sense sotmetre'ns a el veredicte de les urnes. Si fas un pacte i s'incompleix, el normal és que ho denuncies. No és normal fer una moció de censura, no és ètic", ha assenyalat el que va ser diputat autonòmic. Espinosa també ha criticat que el naixement de 'Renovadors' de Cs sorgeix perquè "la direcció actual és una autèntica llosa per al partit", amb Arrimadas prenent "decisions molt inapropiades" amb una "estructura d'organització" basada en un "model d'hiperlideratge ".





En aquesta línia, ha criticat que l'Executiva de la formació 'taronja' no té una funció "d'òrgan deliberativa", sinó "decorativa", que "no s'assabenta" i es "limita a aplaudir la majoria de vegades". "El resultat és el declivi de l'organització", ha alertat el portaveu de la plataforma, que ha demanat "canviar les estructures del partit" perquè, segons la seva opinió, si segueix així, "amb decisions tan maldestres", Cs arribarà "fins i tot a la desaparició ".





CONGRÉS EXTRAORDINARI

Espinosa també ha demanat un congrés extraordinari en "condicions democràtiques i d'igualtat per a tothom" perquè la situació és "extraordinària".





Prèviament, en una carta recollida per Europa Press, que està dirigida a Arrimadas i signada per l'exdiputat al Parlament i portaveu de la plataforma, Antonio Espinosa, han manifestat el seu "total desacord" i han assegurat que l'última Assemblea ordinària va ser al febrer de 2017, per la qual cosa una nova s'ha de celebrar el 15 de juny --Han passar quatre mesos des de les eleccions tret que la direcció decideixi el contrari--, ja que els estatuts estableixen que les assemblees ordinàries s'han de celebrar una vegada cada quatre anys , han ressaltat.





"De no actuar així, al nostre parer, tu com a presidenta i la resta del Comitè Executiu estareu incorrent en un greu incompliment estatutari que se sumaria a què va suposar la no celebració de primàries per elegir candidat" a la Presidència de la Generalitat, quan es va substituir a Lorena Roldán per Carlos Carrizosa sense unes noves primàries.