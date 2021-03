El Senat dóna llum verda a la regulació i despenalització de l'eutanàsia

El ple del Senat ha donat aquest dimecres llum verda a la regulació i despenalització de l'eutanàsia, tot i comptar amb l'oposició dels grups parlamentaris de PP i VOX els que han presentat dues propostes de vet que, finalment, han estat rebutjades.





El text aprovat a la cambra alta, que ha comptat amb diverses esmenes que la majoria han estat rebutjades, tornarà ara a al Congrés dels Diputats, que el va aprovar el passat 17 de desembre, on s'haurà de ratificar i, finalment, aprovar per a la seva posterior publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





La norma recull que l'eutanàsia es podrà dur a terme al país a pacients que els sol·licitin i que es trobin en un context de "patiment greu, crònic i impossibilitant o malaltia greu i incurable, causants d'un patiment intolerable". Aquest sol·licitant haurà de tenir nacionalitat espanyola o residència legal o certificat d'empadronament que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a 12 mesos; tenir majoria d'edat i "ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud".





Així mateix, sobre el procés, indica que, si el pacient està conscient, ha de sol·licitar l'eutanàsia dues vegades per escrit (o per un altre mitjà que deixi constància si no pot escriure) en dos documents separats per 15 dies, fent palès que no és " resultat de cap pressió externa ".





Després de la primera sol·licitud, el metge responsable informarà el pacient sobre el seu diagnòstic, possibilitats terapèutiques i resultats esperables, així com sobre possibles cures pal·liatives, assegurant-se que comprèn la informació que se li facilita ". Després d'això, el pacient haurà de confirmar la seva intenció . Tot i així, després de la segona sol·licitud ha d'haver una nova reunió entre tots dos.





Serà aquest metge qui ha d'autoritzar el procés, abans, ha de demanar l'opinió d'un facultatiu format en el "àmbit de les patologies que pateix el pacient" però que no sigui del seu "mateix equip de metge". A més, la comissió d'avaluació autonòmica (la formació està especificada també a la norma) haurà de triar a dos experts (un d'ells jurista) que avaluïn el cas.





Tots dos experts han d'estar d'acord en la seva decisió, si no, serà el ple de la comissió qui la prengui. De la mateixa manera, els professionals sanitaris directament implicats en aquesta prestació "podran exercir el seu dret a l'objecció de consciència", una objecció que "haurà de manifestar anticipadament i per escrit".





"VOLEN INSTAURAR la INDÚSTRIA DE LA MORT"

No obstant això, tant el PP com VOX l'han qualificat d'"injusta i inconstitucional". "Volen instaurar la indústria de la mort", ha avisat el senador de VOX José Manuel Marín Gascón, que ha lamentat que en lloc de potenciar les unitats de cures pal·liatives "es vulgui matar els pacients que estan en una situació de deteriorament avançat" .





De la mateixa manera s'ha pronunciat el senador d'el Grup Parlamentari Popular Antonio Román Jasanada, que ha assegurat que aquesta llei suposa "un retrocés perquè va en contra de la vida", i ha recordat que no compta amb el suport de la comunitat mèdica, que és qui va a haver de practicar l'eutanàsia.





"Només volen penjar-se lleis de suposats drets socials, amb lleis que condueixen de manera frívola a una mort provocada que no es pot considerar natural", ha retret el senador popular, per advertir que l'Estat "no pot passar de protegir la vida a causar la mort ".





Tots aquests argumentats en contra de la llei han estat criticats per la resta de partits de la cambra alta. En concret, el senador del Grup Parlamentari Socialista Francisco Javier de Lucas Martín ha recordat que la llei no va en contra de les cures pal·liatives, sinó que tots dos "es complementen", assegurant que amb la normativa es garanteix el "dret personal a la mort pròpia ".





"Aquesta llei vol oferir un nou dret des de la mateixa llibertat de tots. Estic segur que obrirà camí perquè l'avalen moltes raons, per la qual cosa cal donar l'oportunitat, als que així ho manifestin, d'escollir la seva pròpia mort", ha recalcat el senador socialista.





Per la seva banda, el senador del Grup Parlamentari Esquerra Confederal Carles Mulet García ha recordat que "la dreta va votar en contra de l'avortament, de la llei del divorci i del matrimoni igualitari", pel que ha esperat que un cop aprovada la llei de la eutanàsia "mai necessitin acudir a aquest nou dret".





Per part de Grup Parlamentari de Ciutadans, el senador Tomàs Marc Arias ha explicat que, tot i que consideren que la llei "es pot millorar", amb la mateixa s'avança en la llibertat dels drets individuals, pel que ha demanat tant a l' PP com a VOX que no facin una "caricatura" sobre la mateixa.





"És una llei que configura i reforça la dignitat humana de les persones. Per Ciutadans no va a imposar creences ni decisions, sinó que fomenta el respecte a les decisions i creences individuals i, de fet, el 80 per cent de la població està d'acord amb aquesta normativa, en la tramitació també s'ha garantit que el suïcidi assistit segueixi sent un delicte ", ha recalcat el senador de la formació taronja.





Finalment, el senador del PSOE José María Oleaga ha insistit en la importància d'aquesta llei per l ' "enorme transcendència que té per a la vida de les persones". "Aquesta llei sorgeix com una proposició de llei del Grup Parlamentari Socialista, però les aportacions de tots els grups han fet que s'hagi convertit en una llei de la immensa majoria de la Cambra i de la societat, que té un nou dret al seu abast ", ha tancat.