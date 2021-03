Darias avisa que hi ha una "alentiment" en el descens de casos

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha advertit que Espanya "ha entrat en un alentiment" de la davallada de contagis de COVID-19 en les últimes setmanes, mentre que tres comunitats autònomes es troben en un "lleugeríssim avanç" de casos.









La ministra de Sanitat, Carolina Darias (EP)













En roda de premsa aquest dimecres després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), la ministra ha celebrat el "període de ràpid descens" dels casos, tot i que ha alertat que la "alentiment està molt pròxima a l'estabilització", tot i que amb "evolució dispar" per comunitats autònomes.





"En dotze CCAA es preveu que es mantingui el descens suau i tres en lleugeríssim avanç, que podrien representar algunes ondulacions en aquest període vall en el qual estem. Tres estan en període estable", ha argumentat la ministra, que ha recordat que la variant britànica "ocupa cada vegada més espai" i representa "aproximadament el 40 per cent dels contagis" tot i que "hi ha regions que tenen més percentatge".





Darias ha explicat que, malgrat que es ve d'una "incidència alta" en què "el camí recorregut ha estat una baixada de descens important", l'objectiu és "estar per sota d'una incidència de 50". "I quan arribem a 50 serà 25 per anar al nivell de normalitat. Per tant, és molt important la cultura de la prevenció i la cura", ha reclamat.