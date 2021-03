El dia en què Ciutadans i el PP van fer explotar la dreta

El cisma en la dreta, o a la centredreta, ha arribat. Aquest dimecres a primera hora s'ha publicat una notícia que ha sacsejat tots els mitjans: Ciutadans ha tancat un pacte amb el PSOE per fer fora el PP de López Miras de la presidència de la Regió de Múrcia. "Portem mesos intentant que el PP de la Regió de Múrcia compleixi l'acord per combatre la corrupció i l'escàndol de les vacunacions irregulars. Ha estat impossible. Obrirem una nova etapa de regeneració liderada per les polítiques de Ciutadans", ha escrit Arrimadas en el seu compte de Twitter per justificar aquesta decisió.





En el tuit també ha recordat que la presidència de Múrcia serà per a ells, concretament per a Ana Martínez Vidal. Serà la primera vegada que Ciutadans arribi a la presidència d'una comunitat autònoma des de la seva creació el 2006.





El moviment de Ciutadans feia pensar que la relació entre aquest partit i el PP mai més tornaria a ser igual, però el cisma definitiu va arribar poques hores després: Ignacio Aguado, el vicepresident de la Comunitat de Madrid, va aparèixer davant els mitjans per comunicar que Isabel Díaz Ayuso havia decidit, unilateralment, convocar eleccions anticipades a la Comunitat. La presidenta sap que les enquestes li somriuen i portava temps intentant forçar la palanca per veure si podia treure de sobre a Ciutadans. La ruptura a Múrcia ha estat l'excusa perfecta per Ayuso.





Isabel Ayuso amb Ignacio Aguado (EP)





La presidenta, va comparèixer poques hores després de l'anunci en una roda de premsa on, abatuda, li demanava perdó als madrilenys per no haver pogut aguantar un Govern que els donés estabilitat. Va assegurar que s'estava avançant a una probable moció de censura a Madrid, així que no quedava una altra opció: "No em puc permetre que Madrid s'aturi ara. No puc consentir que tot el que hem barallat pels madrilenys en aquests mesos s'ensorri. No puc acceptar que pugin els impostos, que entrin a adoctrinar en els col·legis, que tanquin els comerços i l'hostaleria o que destrueixin el teixit empresarial de Madrid. O que ara ens imposin com pensar o com viure. El dany que es provoca a Espanya no el vull també aquí ", va afirmar Ayuso. Tirant del seu habitual to catastrofista, ha instat els madrilenys a escollir "entre el socialisme i la llibertat" en les pròximes eleccions del 4 de maig.





Ciutadans ha qualificat aquesta decisió d'"irresponsable" i "temerària". A més, afirmen que no s'havien plantejat, en cap moment, una moció de censura a Madrid. Tot i això, Ayuso no se'n fia, i ha cessat a tots els consellers de Ciutadans que hi havia al Govern. Incloent al seu vicepresident, Ignacio Aguado.





No obstant això, no està del tot clar que la jugada d'Ayuso hagi estat rodona. Más Madrid i el PSOE han presentat dues mocions de censura contra la presidenta i, amb el suport de Ciutadans, han estat acceptades a l'Assemblea de Madrid. El problema d'Ayuso és que un president sotmès a una moció de censura no pot convocar eleccions, de manera que les eleccions podrien quedar paralitzades. Però les mocions també tenen un problema: han estat acceptades després que Ayuso signés el decret d'eleccions i, per tant, dissolgués el Parlament. Aquesta cruïlla s'acabarà resolent, probablement, en els tribunals.





UNITAT A ANDALUSIA I CASTELLA I LLEÓ





La ruptura del PP i Ciutadans a Múrcia, i després a Madrid, semblava que anava a provocar un "efecte dòmino" que fes caure també les coalicions d'Andalusia i Castella i Lleó. Sembla, però, que de moment no serà així. Ciutadans, igual que en el cas de Madrid, no té interès a trencar aquests governs. Mañueco i Moreno no estan per això.





Segons Juan Manuel Moreno, el president d'Andalusia, "el més raonable és que tots estiguem centrats en el més urgent: superar la pandèmia, donar suport als sectors afectats i avançar en la recuperació". "És el que esperen els ciutadans", ha assegurat en un missatge al seu compte oficial de Twitter. Susana Díaz, la líder del PSOE a Andalusia, ha descartat presentar una moció de censura. Però no per falta de ganes, sinó perquè la suma de Ciutadans i el PSOE a Andalusia no dóna per governar.





No obstant això, on es suma una possible coalició entre el PSOE i Ciutadans és a Castella i Lleó i per això el PSOE, aprofitant la malentesa, ha presentat una moció de censura contra el Govern de Mañueco. Però les expectatives dels socialistes s'han esfumat ràpid: els portaveus dels dos partits del Govern, PP i Cs, han comparegut per mostrar unitat i descartar completament una convocatòria d'eleccions. David Castaño, de Cs, ha dit que no seria comprensible un avançament d'eleccions mentre que el popular Raúl de la Hoz, ha recordat que és potestat de Mañueco i que a ell no li ha transmès res al respecte.





VOX APROFITA LA SITUACIÓ I DEMANA ELECCIONS





Vox ha aprofitat el cisma al centre-dreta per portar els votants cap al seu costat. Considera necessària la convocatòria d'eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid, Andalusia i Castella i Lleó per "frenar" l'"assalt" de l'esquerra a les institucions després de l'anunci del PSOE i Ciutadans de presentar una moció de censura a la Regió i a l'Ajuntament de Múrcia.





El partit liderat per Santiago Abascal ha carregat contra Ciutadans per sumar-se als socialistes per desbancar l'Executiu autonòmic de Fernando López Mires a Múrcia i també critica que el PP "hagi estat incapaç" de frenar l'avanç "de l'esquerra més radical". "Ha començat una carrera per veure qui pacta més amb el PSOE de la ruïna", ha denunciat al seu compte de Twitter Santiago Abascal, que creu que aquest moviment es fa "a costa de trair l'electorat".





Un terratrèmol ha sacsejat la dreta espanyola: Ciutadans, que un dia va abandonar el centre i es va escorar a la dreta, ha aconseguit la seva primera presidència aixecada pels socialistes. Ayuso ha aprofitat la situació per anar a eleccions i aconseguir governar Madrid sense una coalició -- o potser acabarà necessitant el suport de Vox? -- I a més, aconseguiran aguantar els executius de Castella i Lleó i Andalusia mentre els partits que els suporten estan devorant en altres comunitats? La picabaralla entre el PP i Ciutadans acabarà beneficiant a Vox? La lluita pel tro ha començat.