Sanitat notifica 13.459 nous casos de Covid-19 i 234 morts en les últimes 24 hores

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimecres al Ministeri de Sanitat 13.459 nous casos de coronavirus, incloent les dades retardats de Catalunya que no ha pogut facilitar-per un problema informàtic, fet que eleva la xifra global de persones infectades de Covid-19 des del començament de la pandèmia a les 3.178.442.





Pacient a l'UCI (EP)













La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies continua reduint, situant-se en els 139,57 casos per cada 100.000 habitants, pràcticament igual que en la jornada de dimarts, quan va ser del 139,08.





Pel que fa als morts per Covid-19, aquest dimecres s'han notificat 234 més, el que fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 71.961 persones.





En l'actualitat, hi ha 9.116 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.320 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 858 ingressos i 1.054 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 7,28 per cent i en les UCI al 22,89 per cent.





De les 2.910 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 1.118 s'han localitzat a Madrid, 170 a Andalusia i Aragó, respectivament, 102 a Astúries, 20 a Balears, 198 a Canàries, 48 a Cantàbria, 16 a Castella-la Manxa, 201 a Castella i Lleó, 167 a Catalunya, 14 a Ceuta, 98 a la Comunitat Valenciana, 52 a Extremadura, 53 a Galícia, 36 a Melilla, 50 a Múrcia, 52 a Navarra, 266 al País Basc i 16 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 8.733 morts a Andalusia (106 en l'última setmana); a Aragó 3.320 (25 en els últims set dies); a Astúries 1.803 (22 en l'última setmana); a Balears 732 (quatre en els últims set dies); a Canàries 622 (16 en una setmana); a Cantàbria 527 (12 en els últims set dies); a Castella-la Manxa 5.693 (28 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 6.490 (44 en els últims set dies).





A més, 11.4534 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (30 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 86 morts des del començament de la pandèmia (dos a l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 6.911 (52 en els últims set dies); a Extremadura 1.741 (vuit en una setmana); a Galícia 2.259 (24 en els últims set dies); a Madrid 14.250 (99 en els últims set dies); a Melilla 74 (dos en els últims set dies); a Múrcia 1.532 (16 en els últims set dies); a Navarra 1.106 (sis en els últims set dies); al País Basc 3.817 (19 en els últims set dies); i a La Rioja 731 (tres en els últims set dies).