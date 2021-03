El Congrés aprovarà aquest dijous la reforma que limita les funcions del CGPJ perquè estigui vigent a l'abril

El Ple de Congrés dels Diputats votarà aquest dijous la proposta de PSOE i Unides Podem per reformar el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) de manera que no pugui fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial 1 vegada expirat el mandat. La previsió és que, després de la seva aprovació i el seu pas pel Senat, els canvis estiguin en vigor en el mes d'abril.





Consell General de Poder Judicial (EP)





S'espera que els grups parlamentaris segueixin l'estela de les seves votacions a la Comissió de Justícia i que el Ple doni llum verda a la proposició de llei. Això sí, a l'tractar-se d'una llei orgànica el PSOE i Unides Podem necessitaran reunir majoria absoluta, 176 diputats.





Després el text passarà a Senat on, també s'intentarà accelerar la tramitació perquè la reforma pugui quedar aprovada en el termini d'un mes i així entrar en vigor amb la seva publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).





LA REBAIXA DE LES MAJORIES, A LA NEVERA





El PSOE i Unides Podem presentar la seva proposta el passat mes de desembre, després de paralitzar la tramitació parlamentària d'una altra en la qual directament plantejaven reduir a majoria absoluta els 3/5 que exigeix la llei vigent per renovar el CGPJ, tot això com una forma alternativa a la negativa de l'PP a negociar la renovació de l'òrgan de govern dels jutges.





Des de llavors, la proposta dels socis de Govern ha anat superant tots els esculls a la cambra baixa en una tramitació urgent acordada per la Mesa de Congrés, que també va habilitar el mes de gener amb aquesta finalitat. La Comissió de Justícia la va deixar vista per a la seva aprovació definitiva el passat 16 de febrer, on es van rebutjar les dues esmenes de supressió que el PP mantenia 'vives'.





L'objectiu de la reforma, segons el text de la iniciativa legislativa, és "establir el règim jurídic aplicable al Consell General de Poder Judicial quan la composició de la mateixa no es renovi en el termini establert per la Constitució, abocant a l'òrgan constitucional a continuar en funcions fins a la seva renovació ".





Per Podem i PSOE, el fet que la Llei orgànica de l'Poder Judicial (LOPJ) no reguli les funcions d'un CGPJ caducat és una "llacuna jurídica" que "constitueix sens dubte un dèficit en el disseny constitucional de l'Estat que ha de ser corregit" .





En concret, proposen que un CGPJ vençut no pugui nomenar presidents del Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional, dels Tribunals Superiors de Justícia i les audiències provincials, entre altres càrrecs de la cúpula judicial. En canvi, plantegen que conservi "aquelles facultats que resulten necessàries per a garantir el normal funcionament de l'òrgan i no impliquin una ingerència en les legítimes atribucions del Consell entrant" per evitar la "paràlisi" de la Justícia.





Des PP, Vox i Ciutadans veuen aquesta proposició de llei com un atac a l'Poder Judicial i, en el cas dels populars, van advertir en l'últim debat parlamentari que no accedirien al que consideren un "xantatge", mentre que els altres dos partits van advocar per les seves respectives propostes que els vocals de l'CGPJ siguin elegits pels propis jutges.





A L'ESPERA DE L'ACORD





PP i PSOE van reprendre a finals de febrer les negociacions per renovar el CGPJ però van encallar pel veto dels populars als dos candidats impulsats per Unides Podem, els jutges José Ricardo de Prada i Victòria Rosell. Des de llavors, les converses entre els dos partits s'haurien reprès sense que es coneguin progressos.





Mentrestant, el CGPJ ha seguit endavant amb la seva activitat per realitzar nomenaments. De fet, el mateix dijous escoltarà la primera desena de candidats a ocupar les dues places de magistrat de la Sala del Contenciós-Administratiu de Tribunal Suprem que van quedar vacants per la jubilació de Jorge Rodríguez-Zapata i Javier Borrego i que van ser convocades el passat 4 de febrer.





I, en el Ple extraordinari de la setmana passada, hi va haver prou consens en el CGOJ per realitzar sis de les vuit designacions que tenia sobre la taula. El president, Carlos Lesmes, va incloure aquests nomenaments en l'ordre del dia a petició de vuit vocals després que decidís inicialment no fer-ho per donar una oportunitat a la negociació entre PP i PSOE.





Donats els terminis parlamentaris, fonts de l'CGPJ han assenyalat a Europa Press que en el Ple ordinari programat per al 25 de març encara podrien realitzar-se una sèrie de nomenaments pendents al Tribunal Suprem.