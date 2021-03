Aguado creu que Ayuso es vol convertir en "la reina Sol": "Pensa que governarà sola"

El fins ara vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha criticat aquest dijous que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hagi estat tan "irresponsable" de convocar eleccions per convertir-se en la "reina Sol", que " es pensa que governarà sola ".





Ignacio Aguado - EP





"Per un capritx personal i tractar d'esgarrapar uns quants vots genera una inestabilitat brutal a Madrid i es paralitza absolutament tot. Els ajuts a autònoms, les polítiques socials ... estan paralitzades (...) Nosaltres no hem trencat l'acord, el han trencat ells. a què juguen? Vol ser la reina Sol, governar tota sola o amb Vox ", ha llançat Aguado en una entrevista amb 'Onda Cero', recollida per Europa Press.





Segons la seva opinió, el Govern regional estava funcionat, però és el PP el que els cessa i l'exvicepresident té "gairebé segur" que Ayuso havia ja parlat una mica amb Vox perquè vol "governar amb ells". "La gent està morint i aquesta senyor convoca unes eleccions anticipades que costaran 20 milions d'euros per a d'aquí a dos anys tornar-les a repetir. Suposa paralitzar una Comunitat", ha lamentat Aguado.





Així mateix, creu que la presidenta va a "tomba oberta a estendre la mà a Vox" i assegura que ell no vol això per a la seva comunitat, quan la formació 'taronja' "ha jugat un paper transcendental en el Govern".





Sobre si prefereix eleccions o mocions, Aguado ha indicat que el que hauria desitjat és que ahir "no s'hagués produït el que es va produir", però ha indicat que s'adaptaran al que diguin "els tribunals". "Esperarem a veure com es resol aquest guirigall que ha provocat Ayuso i anem a veure què diuen els tribunals", ha insistit.