La creació d'empreses torna a xifres pre-Covid al gener

El nombre de noves societats mercantils va retrocedir un 9,8% al gener respecte al mateix mes de 2020, fins a totalitzar 7.811 noves empreses. Malgrat aquest descens, la dada de constitucions és el més elevat des de febrer de 2020, just abans que esclatés la pandèmia, segons les dades difoses aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









Amb el retrocés interanual de gener, la creació d'empreses torna a taxes negatives després d'haver augmentat un 8,1% al desembre de 2020. En els mesos més durs de la pandèmia, la creació d'empreses va registrar descensos històrics, especialment a l'abril, quan va cedir un 73%.

D'acord amb les dades de l'INE, el nombre de societats mercantils dissoltes el passat mes de gener va registrar un descens interanual del 15,3%, amb 3.011 empreses desaparegudes, una mitjana de 97 a el dia.





En taxa mensual (gener de 2021 sobre desembre de 2020), la constitució d'empreses va augmentar un 1,9%, mentre que les dissolucions empresarials van pujar lleugerament, un 0,3%. En tots dos casos es tracta de les seves menors repunts en un mes de gener en al menys cinc anys.





El 21,2% de les societats mercantils que es van crear al gener es dedica a el comerç i el 16,8% a immobiliàries, financeres i assegurances.





Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 19,1% de les quals a el comerç i el 16,3% a la construcció.





Per a la constitució de les 7.811 empreses creades al gener es van subscriure més de 627 milions d'euros, fet que suposa un descens del 27,7% respecte a el mateix mes del 2020, mentre que el capital mitjà subscrit, que s'ha situat en 80.365 euros, va baixar un 19,8% en taxa interanual.





De les 3.011 empreses que van tancar al gener, el 81,9% ho van fer voluntàriament, el 11,5% per fusió amb altres societats i el 6,6% restant per altres causes.





Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el primer mes de l'any va caure un 14,5% en taxa interanual, fins a les 3.037 empreses.





El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 2.672.000 d'euros, xifra un 11,7% inferior a la de gener de 2020, mentre que el capital mitjà va ser de 879.854 euros, un 3,2% més.





CATALUNYA I MADRID LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES





Les comunitats autònomes amb major nombre de societats mercantils creades al gener van ser Catalunya (1.653), Madrid (1.626) i Andalusia (1.361), mentre que les que menys societats van constituir van ser la Rioja (26), Navarra (65) i Cantàbria (67 ).





Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que van presentar un major nombre al gener van ser Madrid (880), Andalusia (420) i Comunitat Valenciana (294). Per contra, les regions on van desaparèixer menys empreses van ser Navarra (6), Múrcia (23) i La Rioja (24).





Al gener la creació d'empreses només va augmentar en taxa anual en tres comunitats: Cantàbria (+ 36,7%), Extremadura (+ 16,1%) i Múrcia (+ 1,7%). A la resta de regions es van registrar descensos interanuals, especialment a La Rioja (-29,7%), Aragó (-27,4%) i Canàries (-23,4%).





Pel que fa a les societats dissoltes, quatre regions van veure augmentar el seu nombre. Astúries va ser la comunitat on més es va incrementar la desaparició de societats en taxa anual, un 11,8%, seguida de Castella-la Manxa (+ 3,2%), Balears (+ 3%) i Comunitat Valenciana (+ 1%) .





Per contra, el nombre d'empreses dissoltes va baixar al gener en dotze comunitats, sobretot a Múrcia (-41%), Castella i Lleó (-31,5%) i Aragó (-23,2%). Per la seva banda, la Rioja no va experimentar variació respecte al gener del 2020.