Moderna comença els assajos clínics de la seva vacuna contra la variant sud-africana

Vacuna Moderna - EP





Moderna ha anunciat que s'ha administrat als primers participants les vacunes contra la COVID-19 modificades per abordar la possible necessitat de dosis de reforç enfront de la variant B.1.351, identificada per primera vegada a Sud-àfrica.





Així, combina la vacuna ja autoritzada de Moderna contra les soques anteriors de la SARS-CoV-2 en una sola, dissenyada ara per provocar una àmplia resposta immunitària tant en la sèrie primària com quan s'administra com a reforç als que han rebut prèviament la vacuna original .





Segons les dades ja publicades, la vacuna de Moderna produeix anticossos contra totes les variants clau provades, incloent la B.1.1.7, identificada per primera vegada al Regne Unit, encara que amb una reducció de 6 vegades en aquests títols neutralitzants contra la variant sud-africana .





Per precaució, Moderna està duent a terme una estratègia de desenvolupament clínic contra aquestes noves variants emergents. D'aquesta manera, una modificació de l'estudi de fase 2 ja en curs d'inscriure a 60 participants prèviament vacunats perquè rebin una dosi única de reforç de 20 ug contra la variant sud-africana, una dosi de 50 ug contra aquesta mateixa soca, o una de 50 gu que combina aquest reforç contra la soca sud-africana i la vacuna original.





Paral·lelament, l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses dels Estats Units (NIAID, per les sigles en anglès) durà a terme un assaig clínic de fase 1 per a avaluar les vacunes monovalents i multivalents modificades com a sèrie primària en individus que no han rebut cap i com a vacuna de reforç en aquells vacunats prèviament. El NIAID iniciarà aquest estudi després de rebre l'autorització de seguretat per a procedir de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès).