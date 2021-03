Catalunya vol "començar a descomprimir" les restriccions

Miquel Sàmper - EP





El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha avançat aquest dijous que el Govern aposta per "començar a descomprimir" les restriccions sanitàries pel coronavirus de cara a les vacances de Setmana Santa.





"Però el que no farem és donar dos passos cap endavant per donar després dos cap enrere", ha avisat en una entrevista a Catalunya Ràdio, a poques hores de que la Generalitat anunciï les noves mesures sanitàries que ha avalat el comitè tècnic del Procicat.





Ha advertit que el cep britànica "s'està readaptant als canvis sanitaris i metges de vacunació", de manera que creu que la flexibilització de les restriccions s'ha de fer de manera lenta.





A més, ha celebrat que la mobilitat a Catalunya s'hagi reduït un 20% a conseqüència de les restriccions per la pandèmia i ha apostat per regular el teletreball per reduir així el trànsit a les carreteres catalanes, el que veu positiu.





FALTEN MOSSOS





Ha afirmat que els Mossos d'Esquadra i les policies locals porten "un any de tensió de treball", controlant confinaments territorials i gestionant dispositius 24 hores i especials, com els de cap d'any i les eleccions; a més, hi ha 400 controls diaris per a verificar el compliment de les mesures, ha detallat.





Gairebé un any després de la primera declaració de l'estat d'alarma, els agents estan "arribant a tot" però falten efectius, ha dit Sàmper, que ha apostat per elevar fins a 22.000 els membres del cos dels Mossos d'Esquadra --ara són 18.270--.





També ha defensat elevar la ràtio actual de policia a Catalunya, fixada el 2006, per arribar als llindars de Navarra, Euskadi, Madrid i Balears, i ha apostat també per unificar policies locals i Mossos, cosa que considera que requereix de consensos i que ha de ser "prioritari" en la nova legislatura.





INTERIOR, "ESTRUCTURA GOVERNAMENTAL"





Sàmper ha lamentat que en nou anys hagi hagut cinc consellers d'Interior a Catalunya, perquè "la seguretat és una autèntica estructura governamental, d'Estat, que requereix d'una certa pau i tranquil·litat".





"Catalunya observa el que és la seguretat de forma diferent a la resta de comunitats autònomes i fins i tot països", com considera que mostra el fet que l'actuació policial en els disturbis aixequés crítiques.





Per això, ha defensat crear comissaries integrades sobre violència masclista, delictes de medi ambient, desnonaments i corrupció, i posar en marxa iniciatives per "acostar la policia a la gent", entre altres mesures.





"Interior ha de ser la centralitat de país", ha afirmat, i ha defensat que per aquesta raó va defensar dur a Parlament el debat sobre el model policial d'ordre públic i va intentar apartar els Mossos de les negociacions, segons ell.





BARÇA GATE





Preguntat pel 'Barça Gate', ha afirmat que Mossos portava una investigació "des de feia molt temps" i que, quan va acabar, es va passar al jutjat, que va ordenar detenir els presumptes exdirectius del club suposadament implicats en l'intent de desprestigi a jugadors i altres personalitats a través de les xarxes socials.





"Si jo hagués vist alguna desviació o parcialitat, li asseguro que l'hagués embolicat", ha dit sobre el fet que les detencions coincidissin amb la campanya electoral a la presidència de club, i ha expressat la seva total confiança a la prefectura de Mossos a aquest sentit.





DISTURBIS I FERIDA A L'ULL





Sàmper ha afirmat que la detenció dels vuit detinguts que presumptament van liderar disturbis a Barcelona va ser "un punt d'inflexió" perquè els altercats acabessin; segons el conseller, també va influir el fet que els altres manifestants comencessin a ser més crítics amb actes violents i de vandalisme.





Sobre la investigació del tret d'un projectil de foam a la jove que va perdre un ull en una manifestació a Barcelona, ha afirmat que està en aquests moments en el Jutjat d'Instrucció número 1 i que "s'està investigant a l'efecte de poder determinar" qui va disparar.