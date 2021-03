Sis de cada deu morts per càncer colorectal a Espanya podrien haver-se evitat amb un cribratge de rutina

Al mes de conscienciació del càncer colorectal, Europacolon recorda que aquest càncer és el més diagnosticat a Espanya, amb 121 nous casos diaris el 2020, i, al menys, sis de cada 10 morts degudes podrien haver-se evitat si s'hagués detectat en un control de cribratge.





Un home llegeix el fullet amb la informació sobre el cribratge de càncer de còlon - EP







"Unes econòmiques, ràpides i precises proves que la UE recomanava fa més d'una dècada com la millor manera per combatre el càncer de còlon", adverteixen en una nota, on recorden que la UE fixa en el 65% de la població de risc ( 50-69 anys) la taxa òptima de participació en aquest tipus de programes de salut pública.





"Un percentatge que contrasta amb el registre espanyol, on només el 20% d'aquest col·lectiu participa en aquesta classe de proves. Així mateix, només a la UE s'estima que fins a 80.000 vides podrien salvar-se a l'any si es augmentessin els diagnòstics en Estadi I de la malaltia, passant de l'actual 14% a un 50% sobre el total dels casos ", afegeixen.





Un major cribratge derivaria en un menor despesa, ja que el cost d'un tractament metastàtic d'aquest càncer no detectat a temps triplica el que suposaria de diagnosticar-se en un estadi inicial; podent, fins i tot, arribar a un cost mitjà per pacient de 150.000 euros un cop el càncer ja ha entrat en fase de metàstasi.





"L'evident estalvi que suposaria per a la sanitat pública l'extensió de polítiques sanitàries més enfocades a la prevenció -com és aquest tipus de proves- així com una major sensibilització que conduís a majors cribratges per part de la població de risc, permetria només a Espanya l'estalvi de 5.459 milions d'euros en els pròxims 30 anys ", manifesten.





D'altra banda, denuncien que s'estima que la mortalitat en estadis avançats s'incrementarà en els propers anys un 12% com a conseqüència dels retards -que en alguns casos superen els 12 mesos- en la detecció de la malaltia a causa de la pandèmia. Fins i tot, en altres països del nostre entorn, com el Regne Unit, càlculs recents eleven la mortalitat addicional deguda als retards en la suspensió de cribratges entre un 15% i un 21% al llarg dels propers cinc anys.