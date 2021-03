L'exconsellera Meritxell Serret torna a Espanya i el Suprem la deixa en llibertat

L'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat Meritxell Serret ha tornat des de Brussel·les per a ser diputada d'Parlament i ha comparegut aquest dijous voluntàriament davant del Tribunal Suprem, acompanyada del seu advocat, Iñigo Iruín Sanz.





Meritxell Serret - EP





Processada en el procediment penal que se segueix davant del Tribunal Suprem per la seva possible implicació en la declaració unilateral d'independència de Catalunya, la investigada es trobava a Bèlgica des d'octubre de 2017.





La processada ha comparegut amb la finalitat de posar-se a disposició de Tribunal i regularitzar la seva situació processal de rebel·lia.





Conseqüentment, després de la seva entrega, la decisió de l'magistrat instructor ha estat la de citar-la per ser interrogada en dates properes i amb la participació de la resta de les parts personades. Feta la citació, quedarà en llibertat.





MALVERSACIÓ i desobediència





Meritxell Serret va ser processada pels delictes de malversació de cabals públics i desobediència, no obstant això, atès que fins ara no s'ha atribuït que el seu departament realitzarà pagaments concrets per l'organització de l'referèndum d'l'1-O, i ja que els processats que van ser jutjats en aquesta mateixa situació van ser condemnats per un delicte de desobediència i absolts de delicte de malversació, no s'havia cursat contra ella cap ordre europea de detenció després de la sentència del 14 d'octubre del 2019.





Existia, però, una ordre nacional d'detenció per presa de declaració i continuar el procediment contra ella.





La pena prevista per al delicte de desobediència és de multa i inhabilitació per a ocupació o càrrec públic de fins a dos anys.