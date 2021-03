PP assegura que els dirigents de Cs estan trucant a la seva porta: "Poden anar a un partit que és sòlid"

El portaveu de Grup Popular al Senat, Javier Maroto, ha assegurat aquest dijous que "molts dirigents" de Ciutadans s'han posat "en contacte de manera discreta" amb la formació de Pablo Casado per veure si "poden anar a un partit que és sòlid ", després de les mocions de censura presentades aquest dimecres pels 'taronges'.





Javier Maroto - EP





En una entrevista a RNE, Maroto ha sostingut que diversos càrrecs de Cs han dit prou i han contactat als populars per ampliar la base del partit tota vegada Cs ja no els "representa més". "Ho anirem veient en els propers dies, perquè no direm que no a ningú que vulgui incorporar-se al projecte d'Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado", ha explicat.





Així, Maroto ha recordat les declaracions del coordinador de Ciutadans a la Comunitat Valenciana, Toni Cantó, que aquest mateix dimecres es va mostrar contrari al moviment del seu partit. "No és una persona qualsevol en Cs. El que ha dit és a dir que aquesta decisió ni s'ha consensuat ni és oportuna", ha destacat Maroto.





En aquest context, el dirigent popular ha incidit que són molts els "afiliats, simpatitzants i càrrecs públics" de Cs que han tocat a la porta del PP per preguntar si hi caben. "A aquestes persones no direm que no", ha repetit Maroto en declaracions a la Cadena SER.





A més, el portaveu del PP es referit a si el moviment del partit que lidera Acostades els allunya de futures negociacions polítiques. "El fet és cert i és que cada vegada que els votants de centre-dreta vam votar dividits, Sánchez es queda. Si passa a Madrid, l'esquerra guanya a Madrid", ha alertat.





EL PP, POC PARTIDARI DE LA PARAULA "TRENCAR", APOSTA PER "UNIR"





En aquesta línia, Maroto ha assenyalat a Ayuso com una líder capaç de "representar diferents sensibilitats" en aquest espai. "No es tracta de la relació amb altres partits: és que els madrilenys se la juguen en aquestes eleccions, triant entre llibertat o socialisme", ha apuntat.





Així, el portaveu a la cambra alta ha carregat contra la formació taronja per haver donat "un nou gir" en la direcció del seu partit, i ha criticat Acostades per haver anat en contra de les seves pròpies declaracions. "Fa unes setmanes deia que qui estigués pensant en desestabilitzar governs no tenia moral", ha recordat.





En aquest context, Maroto ha lamentat que hi hagi "algú al PSOE i en Cs" que pensi que la moció de censura serveix per paralitzar un procés electoral a la Comunitat de Madrid. "Aquesta situació de Cs i PSOE anant de la mà és una decisió que sorprèn", ha reconegut, per després carregar contra el "nerviosisme de l'esquerra" a la capital, en una operació que, ha augurat, "no li sortirà bé ".





Amb tot, el portaveu del PP ha deixat clar que en la seva formació són "poc partidaris de la paraula trencar", perquè a Espanya la "exigència" del centredreta "és unir". "El més interessat en el que està passant, tot i que hauria d'estar centrat en l'economia i la vacuna, és Sánchez", ha alertat.





Davant l'amenaça que el PSOE creixi arran del desencontre entre PP i Cs, Maroto ha insistit "presentar a Ayuso com l'única clau perquè el socialisme no acabi amb tot el que s'ha aconseguit" fins a la data a la capital.