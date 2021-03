Patinets, bicicletes i vianants "conviuen" amb les escombraries als carrers de Barcelona

L' "urbanisme tàctic" disssenyat als carrers de Barcelona amb l'impuls de l'alcaldessa Ada Colau i de la seva número 2, la tinent d'alcalde Janet Sanz, avança vertiginosament amb no pocs "danys col·laterals" no tan sols per a l'usuari d'el vehicle privat i pagador d'impostos.





Colau, el seu responsable d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat i l'equip de Govern (amb la connivència de PSC) han reiterat fins a la sacietat que no hi ha marxa enrere en el seu objectiu de "pacificar" la capital catalana de les "autopistes urbanes" .





El macro-projecte, entre d'altres, de el disseny de 21 eixos verda s o "superilles" a més de la implantació de nous trams per a l'ús de bicicletes i patinets al costat de tota mena de restriccions segueixen imparables. Fins a la Zona Franca, entre la plaça Cerdà i el carrer de Motors, s'acaben de sumar 3,6 quilòmetres (1,8 per sentit) de carril bici.





La guerra contra el cotxe de Govern Colau "fomenta" nous "usos" insalubres @Catalunyapress





No sembla influir per a res, a ulls de Govern Colau, que el sector de l'automòbil representi el 10% de l'PIB de Catalunya i afavoreixi l'ocupació de 140.000 persones. La "guerra" segueix sense misericòrdia.





Mentrestant, una de les vies troncals de la ciutat que ha vist amputat (al llarg de 4,8 quilòmetres) també, l'espai pel qual el cotxe podia circular (carrer Aragó) ofereix, des de fa setmanes, una imatge dantesca i d'insalubritat provocats per uns canvis que inclouen una molt discutible ubicació de contenidors.





La barcelonina carrer Aragó ofereix, des de fa setmanes, una imatge dantesca i d'insalubritat @Catalunyapress





A més de la "convivència" entre vehicles privats amb patinets, bicicletes i vianants, es suma ara la ubicació d'uns recipients de residus que propicien que les ciutadanes i ciutadans hagin de llençar les escombraries des de la pròpia calçada (al menys en trams del carrer Aragó) amb l'inquietant risc de col·lisió amb els vehicles de dues rodes.





Instal·lat el carril bici abans dels contenidors d'escombraries, aquests últims queden desplaçats entre mig de carril i la calçada destinada als vehicles obligant a creuar els veïns, amb poc espai delimitat per a ells, que han de mirar a banda i banda amb molt de compte. El risc de col·lisió és obvi.





Usuaris de patinets, bicicletes i vianants "conviuen" amb les escombraries al carrer Aragó de Barcelona @Catalunyapress





El "carril bici en una autopista urbana" del carrer Aragó (entre l'Avinguda Meridian a i el carrer Tarragona) va entrar en servei a finals de desembre amb l'objectiu de travessar tot l'Eixample i connectar amb els carrils bici de les vies transversals.





Situat a l'esquerra de la calçada (costat mar) està protegit en part dels seus 4,8 quilòmetres per un cordó de serveis i en aquells trams on no hi ha, per separadors, a més de comptar amb pivots a les cruïlles i els passos de vianants .





"S'observen usos confusos" en l'urbanisme tàctic de Barcelona, ha proclamat aquesta setmana la Síndica de Greuges de la capital catalana, Maria Assumpció Vilà. No li manca raó...