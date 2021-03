La Guàrdia Urbana de Badalona reforça el Servei d'Atenció a la Víctima de violència de gènere

La Guàrdia Urbana de Badalona ha ampliat i reforçat el Servei d'Atenció a la Víctima per oferir la informació i la mediació necessària per a les víctimes de violència de gènere i per obtenir els recursos necessaris i adequats per ajudar a aquestes persones.





Aquest servei, format per dos agents, està adscrit a la Unitat de Proximitat, on disposen de la formació necessària per a la intervenció immediata en aquest tipus de casos i per fer el seguiment i acompanyar les víctimes.





El Servei d'Atenció a la Víctima ampliarà el treball de sensibilització i prevenció davant la violència de gènere per rebre informació i oferint presentacions en escoles i instituts, i s'oferirà un canal de comunicació perquè els adolescents puguin contactar directament amb agents de la Guàrdia Urbana.





Aquesta unitat també presta servei a l'atenció d'altres casos de persones vulnerables, com menors que pateixen casos d'assetjament escolar o maltractament de persones grans que viuen soles.





L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, considera que "és molt important el reforç d'aquesta unitat perquè les víctimes han de conèixer tots els recursos que tenen al seu abast per part de l'Ajuntament".