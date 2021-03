Dinamarca i Àustria suspenen la vacunació amb AstraZeneca després de detectar casos de coàguls en sang

El país va suspendre temporalment les injeccions de la vacuna AstraZeneca COVID-19 després de rebre informes mèdics de casos de formació de coàguls sanguinis, inclòs un a Dinamarca segons han informat les autoritats daneses.













No van facilitar el nombre d'aquests informes de coàguls de sang havia hagut, però Àustria va deixar d'usar un lot d'injeccions d'AstraZeneca mentre investigava una mort per trastorns de la coagulació i una malaltia per una embòlia pulmonar.





La vacuna es suspendria per 14 dies, va dir l'agència de salut. No va donar detalls de l'pacient danès amb un coàgul de sang. AstraZeneca ha dit que les seves injeccions estan subjectes a controls de qualitat estrictes i rigorosos i que no hi ha hagut "esdeveniments adversos greus confirmats associats amb la vacuna". Va dir que estava en contacte amb les autoritats austríaques i que donaria suport plenament la seva recerca.





L'Agència Danesa de Medicaments afirma que ha iniciat una investigació sobre la vacuna juntament amb les agències corresponents a altres països de la UE, així com l'EMA. "És important emfatitzar que no hem optat per deixar d'utilitzar la vacuna AstraZeneca, però l'estem suspenent", va dir Brostrom.









L'agència va dir que havia posposat la data final per a quan s'espera que tots els danesos hagin estat completament vacunats en quatre setmanes fins el 15 d'agost com a resultat de la suspensió de la vacuna.