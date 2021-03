El PSOE vol que Cs trenqui amb el PP i pacti amb l'esquerra

María Jesús Montero (EP)





La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha cridat aquest dijous a Ciutadans a ocupar el "nou espai" de centre dreta que s'ha obert, trencant amb la dreta i la ultradreta i les seves aliances en moltes comunitats, i pactant amb el PSOE. Això sí, ha deixat clar que aquest nou escenari de pactes no posa en risc la coalició de govern de PSOE i Unides Podem.





"És l'oportunitat i el moment de replantejar quin ha de ser el paper de Ciutadans, si no vol ser engolit com li ha passat a Catalunya, un paper de frontissa que li permeti pactar a l'esquerra ia la dreta, depenent de la situació", ha defensat Montero en una entrevista a TVE.





Això sí, la portaveu ha defensat que Unides Podem "no té res a témer que fa a la coalició ferma i estable" que en aquest moment governa a Espanya. Així, ha assegurat que estan "satisfets" d'aquesta aliança i que, tot i que de vegades hi ha vegades discrepàncies ", creuen que l'estabilitat està garantida al llarg de la legislatura.





"El president del Govern sempre ha traslladat amb absoluta claredat la seva satisfacció amb aquest acord, amb les mesures que s'han dut a terme, que han estat moltes, i per tant no hi ha res a témer", ha emfatitzat.





A continuació ha insistit que "el que sí és convenient", segons la seva opinió, és que la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, i el seu partit "es plantegin no fer seguidisme a la foto de Colom" i "no ser una cua de aquesta coalició de dreta i ultra dreta sinó que realment pugui jugar un espai propi ".





Segons Montero, el panorama que s'ha obert després de la ruptura de Ciutadans amb el PP a Múrcia al presentar una moció de censura amb el PSOE, hauria de servir perquè el partit de Arrimadas decideixi "què vol ser de gran", i trieu abandonar el "tripartit de dretes que governa en diverses comunitats tot i la victòria de el PSOE".





És a dir, que decideixi "si realment vol ser frontissa i ocupar un espai de centre dreta que pot tenir capacitat de pactar cap a dreta i esquerra, i per tant no ser tan previsible" com, al seu judici, ha estat fins ara, perquè els ciutadans sabien que votaven a ciutadans, "estaven propiciant un govern de PP recolzat des de la ultradreta".





Quant a la situació en què queda del PP, Montero ha lamentat que "com més puja la ultradreta", més es "sobre" el partit de Pablo Casado a Vox. "Com més legitimen a la ultradreta, menys es dóna poder el PP", ha assenyalat.





Per això, la portaveu del Govern ha defensat que el PP s'hauria d'haver diferenciat de la ultradreta i no haver permès que els seus vots els facin retenir algunes comunitats autònomes.





Referent a això, ha assenyalat que "el PP va a practicar unes polítiques d'ultradreta per por justament a la ultradreta", i ha insistit que Ciutadans "no pot ser còmplice d'aquesta situació si realment és un partit liberal que es considera de centre dreta ". "Ha de posar el cordó sanitari que està posant Europa", ha apuntat.





"S'obre un nou espai polític. Tant de bo aprofiti Ciutadans i es replantegi les seves aliances en moltes comunitats, concretament a Madrid", ha assenyalat, per afegir que, de fet, en aquesta regió el Govern de PP de què formaven part els 'taronges' ni tan sols ha aconseguit aprovar els seus pressupostos.





"Tant de bo això s'obri camí i Ciutadans comenci a plantejar-se la possibilitat, depenent de les circumstàncies, d'estar pactant també amb el PSOE per procurar que hi hagi polítiques estables i útils a el conjunt dels ciutadans en tot el territori espanyol", ha recalcat.





Preguntada per altra banda sobre com pot afectar aquest nou escenari de pactes a la intenció de Govern de pactar amb el PP la renovació d'òrgans constitucionals, com el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), Montero ha reconegut que les possibles eleccions a Madrid poden donar-li al PP "majors excuses" per no possibilitar els acords.