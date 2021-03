Detecten la presència del Covid-19 en aigües residuals del Brasil un mes abans del primer cas a Wuhan

Un estudi coordinat pel professor de l'Àrea de Microbiologia de la Universitat de Burgos (UBU), David Rodríguez Lázaro, va confirmar la presència del Covid-19 en aigües residuals del Brasil al novembre de 2019, segons ha confirmat aquest dimarts la institució acadèmica a través d'un comunicat.





Florianópolis, Brasil - EP





Aquest estudi, de què es fa ressò la revista internacional 'Science of the Total Environment', es va realitzar en col·laboració amb la Universitat Federal de Santa Catarina i es va focalitzar en l'anàlisi de les aigües residuals de la localitat brasilera de Florianópolis.





Els resultats obtinguts després de la mostra, realitzada el 27 de novembre de 2019, van confirmar la presència de virus SARS-CoV-2, el que suposa que el coronavirus circulava ja per Amèrica gairebé dos mesos abans del primer cas notificat al continent americà, el 21 de gener de 2020, i un mes abans de la notificació dels primers casos clínics a la ciutat de Wuhan (Xina) a finals de desembre de 2019.





En aquest estudi s'han analitzat aigües residuals humanes de Florianópolis recollides directament del sistema de clavegueram per a la detecció de virus SARS-CoV-2 des d'octubre de 2019 fins a març de 2020.





El virus es va detectar mitjançant diferents sistemes de RT-qPCR recomanats pel Centre de control de Malalties (CDC) americà i les autoritats europees, i els resultats de totes les mostres positives es van confirmar a més mitjançant un sistema RT-qPCR diferent en un laboratori independent .





VERACITAT DE RESULTATS





Així mateix, per corroborar la veracitat dels resultats, es van seqüenciar els productes de RT-qPCR per confirmar la identitat amb SARS-CoV-2, així com es va realitzar un estudi de seqüenciació directe i complet de les mostres d'aigües residuals positives a la presència de virus.





L'ARN de virus SARS-CoV-2 es va detectar el 27 de novembre de 2019 i la detecció va ser confirmada en un laboratori independent i mitjançant l'anàlisi de seqüenciació de la mostra d'aigua residual.





Les mostres en els tres mostrejos posteriors, desembre de 2019, febrer de 2020 i març de 2020, van ser positives en tots els assajos de RT-qPCR observant un fort increment en les mostres preses a principis de març.