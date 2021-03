Facebook llança amb l'OMS una nova campanya contra la desinformació del Covid-19

Facebook - EUROPA PRESS





Facebook i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han llançat una nova campanya, juntament amb altres socis europeus verificadors d'informació, contra la desinformació del Covid-19 mitjançant una sèrie de gràfics amb consells sobre com detectar notícies falses que seran vistos per usuaris de la UE, Regne Unit, Noruega i Islàndia, així com a països de l'Orient Mitjà, Àfrica i Turquia.





"Des que va començar la pandèmia del Covid-19 Facebook ha treballat per connectar a les persones amb informació precisa per reduir la desinformació en la seva plataforma, i aquest és un pas més en aquest objectiu", assenyalen en un comunicat. Així, es poden veure consells verificar la font, "escodrinyi el contingut, tot i que sembli estar basat en la ciència"; comprovar com fa sentir a l'usuari, "les notícies falses poden manipular els sentiments pels clics", i verificar el context, "busqui en les autoritats de salut pública per confirmar el contingut".





També han llançant un lloc web dedicat en anglès, francès, italià, alemany, espanyol, polonès i turc, que inclourà informació sobre com estem abordant la informació errònia a les nostres plataformes. Brindarà a les persones més transparència al voltant de la nostra estratègia Eliminar, reduir i Informar, delinear els estàndards de la nostra comunitat i compartir els passos que estem prenent per combatre les notícies falses sobre esdeveniments globals com Covid-19, eleccions i canvi climàtic.





"Durant la pandèmia de COVID-19 i més enllà, continuarem treballant amb experts de la indústria i persones en les nostres plataformes per assegurar-nos que estem abordant agressivament la informació errònia i brindar a les persones recursos addicionals per analitzar el contingut que veuen en línia, ajudant-los a decidir què llegir, confiar i compartir ", conclou.