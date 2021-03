Condemnada a 20 anys de presó per matar la seva filla de 10 anys ofegant a la banyera a Girona

Audiència de Girona - EP





L'Audiència de Girona ha condemnat una dona a 20 anys de presó per matar la seva filla de 10 anys ofegant a la banyera després de sedar amb 80 pastilles d'ansiolítics.





La sentència, consultada per Europa Press, considera provat després del judici amb jurat que la dona va planejar matar la nena i, després deixar-la inconscient, la va pressionar sota l'aigua fins que va morir asfixiada.





El tribunal també li imposa indemnitzar amb 150.000 euros per danys morals al denunciant de l'acusació particular, a més de 10 anys de llibertat vigilada quan acabi la seva condemna de presó.





La magistrada presidenta ha pres en compte com eximent parcial que la dona estava diagnosticada d'un trastorn bipolar, pel que patia depressió des de feia anys i "tenia molt disminuïda la seva capacitat per obrar d'una manera diferent de la que ho va fer, a causa de l'errònia percepció sobre la seva capacitat com a mare i d'afrontar sola la vida amb la seva filla ".





Així, conclou que tot i que la dona era conscient de matar la seva filla, això no vol dir "que no tingués afectada o alterada la seva capacitat de decisió, ja que la seva llibertat d'actuació estava condicionada per les idees sobrevalorades de ruïna, desesperança i inutilitat i patiment de seva filla ".





La jutge també recull com a atenuant la confessió que l'acusada va fer en el judici i davant la policia, ja que ella mateixa va trucar a emergències després del crim i va explicar que ha passat.

Al tractar-se de la seva filla, la sentència també té en compte l'agreujant de parentiu, i la jutgessa ha reunit totes aquestes circumstàncies al fixar la condemna.