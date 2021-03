Brussel·les prorroga fins al juny el control sobre les exportacions de vacunes perquè continua havent retards

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous que prorrogarà fins a finals de juny el mecanisme de control d'exportacions per evitar que vacunes produïdes en territori europeu siguin enviades a l'exterior per farmacèutiques que incompleixen els seus compromisos amb la Unió Europea, després de constatar que continua havent retards importants en el repartiment de dosi contractades pels Vint.





Vacuna - EP





"No totes les companyies estan complint encara els seus acords amb la Unió Europea tot i haver rebut bestretes per assegurar una producció suficient", ha lamentat la comissària de Salut, Stella Kyriakides, que ha afegit que segueixen els esforços del bloc per accelerar en el possible la producció en territori europeu.





A la pràctica, la pròrroga és merament formal perquè Brussel·les ja comptava amb estendre el període almenys per cobrir el primer semestre perquè va haver d'activar el sistema amb un procediment d'urgència per reaccionar als primers incompliments, el que només li permetia posar-lo en marxa per unes setmanes -fins aquest divendres, 12 de març--.





L'Executiu comunitari insisteix en les seves comunicacions sobre el control de les exportacions en què la Unió Europea no ha maniobrat per impedir la sortida de carregaments de les empreses que sí compleixen els seus compromisos signats i subratlla que han sortit prop de 35 milions de dosis produïdes en fàbriques europees amb destinació a tercers països.





Les partides han arribat a un total de 31 països, sent Regne Unit el principal destinatari d'aquestes exportacions, amb uns 9,1 milions de dosis importades des de la UE. La segueixen Canadà (3,9 milions), Mèxic (3,1 milions), Japó (2,7 milions), Aràbia Saudita (1,4 milions) i els Estats Units amb un altre milió de dosis aproximadament, segons les dades en el marc del nou mecanisme.





Encara que Brussel·les ha evitat donar xifres precises en el sentit contrari, fonts europees indiquen que la Unió Europea ha rebut "zero" entrades de vacunes des de l'exterior, tot i que algunes de les farmacèutiques amb les que ha contractat el subministrament tenen plantes de producció en països com el Regne Unit i els Estats Units.





En aquest context, l'executiu comunitari afirma estar en contacte amb la nova Administració de Joe Biden per intentar obrir "canals de subministrament" cap a Europa. La tensió amb el Regne Unit, per la seva banda, va augmentar aquesta setmana quan el president del Consell europeu, Charles Michel, va acusar el Govern de Boris Johnson de posar traves a la sortida de vacunes cap a la UE, el que Londres va titllar de falsedat.





"Fins i tot quan la situació sanitària ha estat molt greu, la Unió Europea ha fet un considerable esforç per ser un soci comercial fiable i responsable", ha indicat en un comunicat el vicepresident de la Comissió responsable de Comerç, Valdis Dombrovskis.





D'aquesta manera, Brussel·les insisteix que des que el mecanisme va començar a caminar l'últim dia de gener s'han tramitat 249 peticions per a l'exportació, de les que només s'ha informat d'una sol·licitud rebutjada, la del carregament d'AstraZeneca que Itàlia va bloquejar quan havia de sortir cap a Austràlia. Aquesta partida, precisa la Comissió, no ha estat confiscada sinó que segueix en mans de la farmacèutica, que és qui gestiona la seva distribució.