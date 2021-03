Els homes presenten un pitjor pronòstic de Covid-19 que les dones, segons un estudi

Els homes es relacionen amb un pitjor progrés de la Covid-19, ja que presenten més símptomes a l'inici de la malaltia, tenen més complicacions durant l'hospitalització, requereixen un major nombre de tractaments, ingressen amb més freqüència a l'UCI que les dones ( 10% enfront de 6,1%) i tenen una major taxa de mortalitat (23,1% enfront de 18,9%), segons un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Interna (SEMI).





Concretament, la investigació, publicada a 'Journal of Clinical Medicine' per 25 metges internistes, ha analitzat de manera comparativa les característiques clíniques de la malaltia que causa la infecció per SARS-CoV-2 entre homes i dones, en base a dades de 12.063 pacients hospitalitzats amb COVID-19 a Espanya.





Dels 12.063 pacients hospitalitzats analitzats (majors de 18 anys i amb infecció per SARS-CoV-2 confirmada), el 56,8 per cent van ser homes, i les dones incloses en la investigació eren més grans que els homes (67,9 enfront de 65,7 anys de mitjana).





Respecte a les troballes notables sobre característiques basals i comorbiditats, figuren una major taxa de tabaquisme observada entre els homes (6,9% enfront de 3,3%) i un major percentatge de dones amb obesitat (22,3% enfront de 20, 5%). A més, la dependència severa va ser més freqüent en les dones (10,1% enfront de 5,1%).





SÍMPTOMES A L'INGRÉS





Pel que fa a la presentació clínica de la COVID-19, els símptomes com tos, febre superior a 38 ° C, dispnea, taquipnea i saturació d'oxigen per sota del 92 per cent van ser més freqüents en els homes, mentre que símptomes més lleus com odinofàgia, agèusia, anòsmia, artràlgia, mal de cap i símptomes abdominals van ser més freqüents entre les dones.





En les radiografies de tòrax, l'afectació bilateral pulmonar va ser més freqüent que la unilateral. La condensació bilateral i els infiltrats intersticials bilaterals van ser significativament més freqüents en els homes (31,8% enfront de 29,9% i 53,7% enfront de 48,6%, respectivament).





En l'estudi, també es van analitzar les dades sobre el tractament rebut. Els esteroides sistèmics van ser utilitzats amb més freqüència entre els homes (38,7% enfront de 30,5%). A més, els homes van requerir ventilació mecànica no invasiva (NIVM) i ventilació mecànica invasiva (VMI) amb més freqüència que les dones (5,6% enfront de 3,6% i 7,9% enfront de 4,8%, respectivament).





L'oxigen a través de cànula nasal d'alt flux també es va utilitzar amb major freqüència en els homes (9,4% enfront del 7,2%) i la posició prona es va utilitzar en el 12,5 per cent dels homes i el 7 , 2 per cent de les dones. A més, les dosis anticoagulants completes d'heparina de baix pes molecular (HBPM) es van administrar amb més freqüència en el grup d'homes (11,8% enfront de 9,0%).





PRINCIPALS COMPLICACIONS





Durant l'hospitalització, els homes van patir més complicacions. La Síndrome de Destret Respiratori Agut (SDRA) va ser la complicació més comuna i el SDRA greu va ser més freqüent en els homes (19,9% enfront de 14%). Així mateix, els homes van necessitar ingrés a UCI amb més freqüència que les dones (10% enfront de 6,1%) i van presentar major mortalitat intrahospitalària (23,1% enfront a18,9%).





Els homes, a més, van tenir una major taxa de mortalitat i ingressos a UCI. La majoria dels morts tenien més de 85 anys, en ambdós grups, homes i dones (52,2% enfront del 41,2%).





Pel que fa a la mortalitat, les diferències per sexe són estadísticament significatives en els grups d'edat de 55 a 89 anys. Si es tenen en compte els ingressos en UCI, les diferències són significatives de 45 a 74 anys, excepte en el grup de 50 a 54 anys. En aquest sentit, els autors assenyalen que el grup d'edat amb major diferència en aquest sentit i amb gran significació estadística és el de 70 a 74 anys (15% enfront de 8,3%).





Així les coses, els investigadors criden l'atenció sobre el fet que, tot i que les dones de l'estudi eren més grans que els homes i tenien un major percentatge de dependència severa, sumat al fet que tots dos grups tenien percentatges similars de comorbiditats, els homes van mostrar una major mortalitat i major nombre d'ingressos a UCI. No obstant això, els investigadors recorden que els homes van arribar a l'hospital en pitjor estat i amb símptomes més greus que les dones, i un major percentatge dels homes havia desenvolupat pneumònia bilateral a l'ingrés.