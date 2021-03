Llarena deixa en llibertat a Serret, però la cita el proper 8 d'abril per interrogar-la

L'instructor de la causa del 'Procés' independentista a Catalunya, Pablo Llarena, ha dictat acte de llibertat provisional per a l'exconsellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat Meritxell Serret, que romania fugida a Bèlgica després de ser processada en aquest procediment i ha comparegut aquest dijous voluntàriament davant de l'alt tribunal.





Meritxell Serret - EP





La decisió de Llarena deixa sense efecte l'ordre de crida i cerca sobre ella i la situació de rebel·lia de exconsellera per a la continuació de les actuacions d'acord amb dret, segons ha informat el Suprem.





En una segona resolució, el magistrat cita a Serret per al proper 8 d'abril a les 11 hores per a la pràctica de la declaració indagatòria, i crida per a aquesta data al ministeri fiscal i altres parts personades. Està processada pels delictes de malversació i desobediència.





En l'acte de llibertat s'acorden les obligacions per Serret de designar domicili i telèfon on pugui ser localitzada, i de compareixença davant aquest òrgan judicial quantes vegades sigui cridada, amb l'advertència que qualsevol incompliment de les obligacions comportaria la modificació de la seva situació personal.





Després de sortir del Suprem, Serret ha explicat davant els mitjans de comunicació que ha comparegut perquè és diputada electa després de les últimes eleccions autonòmiques i vol seguir exercint el càrrec.