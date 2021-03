L'Agència Europea del Medicament avala la vacuna d'una sola dosi de Janssen

El Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP, per les sigles en anglès) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha recomanat la concessió d'una autorització de comercialització condicional per a la vacuna d'una sola dosi de Janssen contra la Covid-19 en persones a partir dels 18 anys d'edat.





Vacuna Janssen - EP





Després d'una avaluació "exhaustiva", l'EMA ha conclòs per consens que les dades sobre la vacuna són "sòlids i compleixen els criteris d'eficàcia, seguretat i qualitat". Així, es converteix en la quarta vacuna recomanada a la UE per prevenir la Covid-19.





"Amb aquest últim dictamen positiu, les autoritats de tota la Unió Europea disposaran d'una altra opció per combatre la pandèmia i protegir la vida i la salut dels seus ciutadans", ha comentat la directora executiva de l'EMA, Emer Cooke, que ha ressaltat que "es tracta de la primera vacuna que pot utilitzar-se en una sola dosi".