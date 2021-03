L'empresari amic de Rajoy demana 320 milions d'euros al Govern Central per mitigar les pèrdues als seus hotels

El major grup hoteler català, Hotusa, ha elevat el rescat sol·licitat a la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) als 320 milions d'euros. Inicialment, l'hotelera va demanar prop de 190 milions, però finalment ha decidit augmentar la quantia a causa de les condicions actuals.

L'hotelera, presidida per Amancio López Seijas, es convertiria en una de les empreses en rebre un rescat més elevat, per darrere de Avoris i Halcón Viajes (320 milions), Air Europa (475 milions) i Celsa (800 milions).

Abans de la pandèmia, l'empresa -fundada el 1977 i amb més de 200 hotels en diferents països- facturava uns 1.000 milions anuals. Però després de la crisi, ha sortit a la superfície un dels seus principals problemes: que només el 40% dels seus hotels són de propietat, per la qual cosa ha de pagar altes rendes en un moment d'ingressos molt baixos.

Per alleujar els problemes de liquiditat, la cadena d'hotels ha decidit vendre tres dels seus propietats: el Exe Laietana Palace de Barcelona i els futurs Eurostars i EXE de Parc de les Nacions, a Lisboa. D'altra banda, Hotusa ha refinançat els seus préstecs i es va acollir als crèdits avalats per l'ICO per prop de 50 milions.





Així les coses, l'empresa espera que el SEPI li doni el rescat sol·licitat per seguir amb la seva activitat.