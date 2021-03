ERC anuncia que Junts es quedarà amb la presidència del Parlament i la CUP estarà a la Mesa

ERC ha anunciat aquest dijous que Junts es quedarà amb la Presidència de Parlament, els republicans la Vicepresidència i la CUP tindrà un lloc a la Mesa de la Cambra en una de les quatre Secretaries de l'òrgan.





Torra, Artadi, Aragonès i Torrent es reuneixen sobre la discrepància de JxCat i ERC (EP)





En un comunicat, ha celebrat "aquest primer pas" i ha confiat que en els pròxims dies es continuï treballant per aconseguir un acord global que doni estabilitat al pròxim Govern en la nova legislatura.





Aquest anunci es produeix hores abans que se celebri el ple de constitució de Parlament d'aquest divendres, en què s'elegirà el president de la Cambra i la resta de membres de la Mesa.





Aclarit l'interrogant sobre quin partit ostentarà la Presidència de Parlament --la CUP també s'havia mostrat disposada a assumir-la--, ara la incògnita està en quin diputat de Junts aspira a obtenir aquest càrrec.





Aquest dijous a la tarda Junts reuneix a la seva Executiva per decidir a qui proposen com a candidat a la Presidència de Parlament i un dels noms que s'estudien és el de la que va ser candidata a les eleccions catalanes del 14 de febrer, Laura Borràs, tot i que també sonen altres opcions com la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat en funcions, Meritxell Budó, i la que va ser candidata per Girona, Gemma Geis.





DISTRIBUCIÓ

També està per veure quins noms completaran la Mesa de la Cambra i com acaba distribuint-se la composició d'aquest òrgan: amb Junts en la Presidència, ERC i el PSC es repartiran les dues Vicepresidències, i previsiblement les quatre Secretaries seran una per als socialistes, una altra per Junts, una altra per la CUP i una altra per a ERC.





Es podria donar el cas que els comuns acabessin entrant a la Mesa, ja sigui per un acord amb el PSC, Cs i el PP o perquè els republicans cedissin el seu lloc per facilitar l'entrada de Joan Carles Gallego, malgrat que les dues opcions estan pràcticament descartades.