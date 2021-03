Els Mossos demanaran un certificat de convivència a les persones que es desplacin fora de la comarca

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha explicat aquest dijous que, en aixecar-se el confinament comarcal per a les 'bombolles de convivència' a partir de dilluns, els Mossos d'Esquadra podran demanar el certificat d'autoresponsabilitat i un justificant explicant el motiu del desplaçament, a més d'un "certificat de convivència" de l'Ajuntament corresponent.





MÉS INFORMACIÓ Catalunya aixeca el confinament comarcal a partir de dilluns i els comerços obriran el cap de setmana

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, a la roda de premsa (EP)













Ho ha dit en una roda de premsa amb el secretari general de Salut, Marc Ramentol; el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon; el comissari dels Mossos d'Esquadra David Boneta i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Solé.





El comissari David Boneta ha explicat que l'activitat policial que s'adequarà a la nova normativa, i que hi haurà una mitjana de 400 controls diaris a tot Catalunya: en els límits amb altres comunitats autònomes, en vies ràpides i estacions d'AVE, principalment.





ACTUACIONS POLICIALS

Sàmper ha manifestat que durant el passat dimecres s'han aixecat 139 actes per infraccions --117 per part de Mossos i 22 per part de policies locals--, al sector de la restauració s'han aixecat 29 actes, i s'han fet altres 133 denúncies per infringir el confinament nocturn.





El comissari Boneta ha expressat que durant l'última setmana s'han aixecat 8.291 denúncies a persones per saltar-se les restriccions -12.874 en els últims 15 dies--, i s'ha denunciat a 126 establiments --315 en els últims 15 dies--.





Boneta ha afegit que des del 25 d'octubre fins el passat 28 de febrer s'ha detingut 5.938 persones durant l'horari de toc de queda, el 83% per infraccions penals a la via pública.

FILTRACIÓ DE RESTRICCIONS

A l'ésser preguntat sobre les filtracions de les restriccions del coronavirus cada dijous a alguns mitjans de comunicació hores abans de la roda de premsa, Sàmper ha lamentat que això passi, i ha manifestat que el Procicat està format per moltes persones i que el control sobre les filtracions "serà una cosa que el següent Govern haurà de revisar".





Ha explicat que aquestes filtracions "no és bo que succeeixin perquè no fan cap bé", i ha afegit que espera que no tornin a passar.