El Moviment Pensionista de Badalona es reuneix amb Badalona Serveis Assistencials

Després de la concentració del Moviment Pensionista de Badalona davant les oficines de BSA i de la posterior entrega de la seva carta reivindicativa a la Gerència, el passat dimecres, 3 de març, l'entitat va ser convocada per Maria Pilar Otermin Vallejo i Cristina Carod, gerència i direcció assistencial de BSA, a una primera reunió.





Una infermera prepara una vacuna (EP)





A la trobada, asseguren en una nota de premsa, van manifestar la seva preocupació per la situació en què es troba la gent gran en relació a l'assistència mèdica, fent especial èmfasi en els problemes ocasionats per l'assistència telemàtica a causa de la seva manca d'eficàcia i el neguit que genera en moltes persones grans que es troben impotents davant una interlocució que no és gens propera.





Segons expliquen, les interlocutores van reconèixer els fets i van assegurar estar preparant canvis que significaran una millora.





Així doncs, el moviment pensionista considera aquest primer contacte amb BSA un primer pas per conèixer la voluntat que hi ha per part de la direcció per solucionar la problemàtica assenyalada.





Entre els problemes, destaquen que cal millorar la planificació i gestió dels serveis, augmentar el personal en els diferents serveis i categories, millorar la prestació dels serveis sanitaris, reduir les llistes d'espera, recuperar la figura de metge de família, tan important per la prevenció de la salut. Segons creuen, el reforç de l'Atenció Primària i la disminució de les ràtios per metge proporcionaria una millora en la salut del conjunt de la societat i, a la vegada, una disminució en la despeses i, més important encara, reduiria el patiment de les persones.





El Moviment Pensionista de Badalona considera que l'abandonament que han patit les persones que estaven a residències ha tingut com a resultat que la meitat de les morts per Covid-19 a tot l'Estat espanyol hagin estat en aquests establiments. A més, les retallades que ha patit la sanitat pública des de fa més de deu anys són les responsables d'aquestes xifres d'escàndol des de fa un any sobre el col·lectiu de persones mortes a les residències, així com l'augment de les llistes d'espera per hospitalització i de llistes d'espera per accedir al teu metge de família i/o especialista.





Per totes aquestes raons, consideren que aquesta primera reunió amb la direcció de l'Hospital Municipal ha de tenir continuïtat. "La gravetat de la situació patida principalment per les persones de més de 65 anys requereix un seguiment constant perquè no torni a succeir", asseguren.