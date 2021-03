Junts aposta per Borràs perquè presideixi el Parlament

La direcció de Junts ha apostat finalment per que la que la candidata a la Presidència de la Generalitat, Laura Borràs, sigui el nom que presenten per presidir el Parlament.





Laura Borràs (EP)





Així ho han explicat fonts properes, que asseguren que Borràs ha acceptat finalment ocupar aquest lloc, malgrat que era reticent a això perquè preferia assumir responsabilitats al Govern com a vicepresidenta.





Tot això arriba a falta de menys de 24 hores per al ple de constitució de Parlament, i després de l'acord aconseguint entre els independentistes perquè Junts el presideixi, ERC tingui una vicepresidència i la CUP una de les quatre secretaries.





ERC s'ha compromès a donar suport al nom que proposés Junts, mentre que la CUP qüestionen el perfil de Borràs per la investigació que té oberta per part de Tribunal Suprem pel suposat fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC ), i que ara passarà a del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.





A més, els anticapitalistes estaven disposats a presidir el Parlament, i de fet van proposar el nom de Pau Juvillà, però finalment Junts s'ha imposat en la seva reclamació d'ocupar dit lloc i no necessiten els vots dels 'cupaires' perquè Borràs sigui investida presidenta.





En un comunicat posterior, Junts ha assegurat que l'Executiva del partit ha aprovat per "aclamació unànime" el nom de Borràs i que proposaran que Jaume Alonso-Cuevillas ocupi una de les Secretaries de la Mesa.





També asseguren que la reunió de la direcció s'ha celebrat després de quatre setmanes de treball conjunt amb ERC per aconseguir una Taula de Parlament "amb majoria independentista i presidència de Junts".





"ERC i Junts es conjuren a seguir els treballs iniciats que han de permetre tancar les bases estratègiques de la legislatura del 52% independentista, les grans prioritats per elaborar el pla i l'estructura de Govern, per culminar amb la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat dins del termini fixat "per a la celebració del debat d'investidura, previst per al 26 de març, destaquen.





ARTADI, VICEPRESIDENTA?

Amb la decisió de Borràs de presidir el Parlament, es descarta que pugui formar part del futur Govern, de manera que pren encara més força la possibilitat de situar la vicepresidenta del partit, Elsa Artadi, com a vicepresidenta econòmica del futur Govern.





Artadi és una persona de confiança de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i forma part de l'equip negociador de Junts.