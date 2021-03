Comença la instal·lació del nou funicular 'Cuca de Llum' del Tibidabo de Barcelona

La instal·lació de la nova funicular 'Cuca de Llum' del Tibidabo de Barcelona ha començat aquest dijous amb la col·locació del primer vehicle, que ha arribat a l'estació de la plaça del Doctor Andreu a primera hora del matí des de la fàbrica Sigma de Grup Leitner ubicada a Veyrins (França).





La instal·lació del primer vehicle del nou funicular 'Cuca de Llum' del Tibidabo de Barcelona (EP)





El segon vehicle s'instal·larà el proper 18 de març i amb ell el funicular tornarà a Tibidabo transformat en la 'Cuca de Llum' per a convertir-se en "la primera gran experiència en la visita al parc", ha informat Barcelona Serveis Municipals (B:SM) en un comunicat.





El nou funicular permet triplicar la capacitat de passatgers (podrà portar fins a 252 persones en cada viatge) i plantejar l'eliminació dels busos llançadora al cim del Tibidabo, que finalitzaran el seu recorregut a l'estació inferior de la 'Cuca de Llum'.





També augmentarà la velocitat i l'eficiència del servei, pujant fins als 10 metres per segon (abans era de quatre metres per segon) i el viatge serà de només tres minuts (abans era de set minuts).





A més, l'atracció permetrà als viatgers gaudir "més i millor" de la vista panoràmica durant el trajecte i observar l'entorn natural de Collserola i el seu valor mediambiental.

Amb aquesta acció, prevista en el Pla de Mobilitat del Parc d'Atraccions, s'espera reduir un 14,8% els desplaçaments de vehicles privats al cim i, en conseqüència, disminuir significativament les emissions de CO2 associades al trànsit rodat.





TREBALLS PREVIS A LA INAUGURACIÓ

Durant les properes setmanes s'iniciaran els treballs de connexió i regulacions mecàniques, es posaran en servei tots els component, es realitzaran les verificacions de tots els elements i els viatges de prova als diversos tipus de velocitat i condicions de càrrega, entre altres operacions prèvies a la posada en funcionament.





Després de l'autorització per part de Transports de la Generalitat, es durà a terme unes jornades de marxa en blanc de la instal·lació, i el seu aspecte definitiu no es descobrirà fins al dia de la seva inauguració, prevista per al segon semestre de l'any.