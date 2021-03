COCARMI demana al nou Govern català que atengui les necessitats de les persones amb discapacitat

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), principal plataforma de defensa dels drets del col·lectiu de la discapacitat a Catalunya, ha reclamat als partits polítics "celeritat" en la formació d'un nou Govern i que aquest incorpori les seves necessitats a l'agenda política dels propers quatre anys.





Una persona en cadira de rodes puja a un autobús a Barcelona (EP)













En un comunicat, COCARMI ha demanat que el nou executiu prioritzi "qüestions fonamentals per avançar en la inclusió de les persones amb discapacitat" com l'elaboració d'un Pacte nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, l'aprovació del decret d'accessibilitat i la reforma del Codi civil català en matèria de capacitat jurídica, entre altres.





També ha recordat la necessitat d'assegurar la sostenibilitat i el finançament dels serveis i de les entitats del sector i, en aquest sentit, també ha reclamat la redacció d'una Llei del Tercer Sector Social que inclogui la regulació de l'acció concertada i fomenti la col·laboració.





A més, ha demanat que s'aposti per un model de vida independent i a la comunitat per a les persones amb discapacitat, que es revisi el model d'inclusió laboral, que es garanteixi el model d'escola inclusiva, que es garanteixi l'accés a la informació i la comunicació, i que el parc d'habitatges sigui accessible i assequible.





"Aquesta nova etapa política, marcada per la crisi social, sanitària i econòmica ocasionada per la Covid-19 ha de comptar, necessàriament, amb les persones amb discapacitat i les nostres famílies", ha declarat el president de COCARMI, Antonio Guillén, que ha ofert els coneixements i recursos del sector per acompanyar el nou Govern en la consecució d'aquests objectius.