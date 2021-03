ERC y Junts encarrilen la propera investidura d'Aragonés como president del Govern català

El Parlament celebra aquest divendres el ple de constitució per donar inici a la XIII legislatura i investirà la candidata de Junts, Laura Borràs, com la nova presidenta de la Cambra catalana, després que l'Executiva de la formació hagi apostat definitivament per ella per encapçalar la institució.





El ple es desenvolupa a l'Auditori de Parlament per primera vegada, en lloc de a l'hemicicle com és habitual, per garantir les mesures sanitàries davant la pandèmia de l'coronavirus.





Per a això, s'ha adaptat l'Auditori amb 135 cadires separades entre si, dos passadissos centrals i una taula presidencial elevada per als membres de la Mesa, tots els diputats han de portar mascareta, accediran de forma gradual a la sala a mitja hora abans de l'inici de la sessió i estaran ordenats per partits per evitar que es creuin en els passadissos durant les votacions.





El Parlament constitueix aquest divendres la XIII legislatura i investirà Borràs com a presidenta @EP





El ple, el primer en què podran participar tots els diputats des de març de 2020 -durant la pandèmia s'han celebrat de manera reduïda pel coronavirus-- està pilotat per la Mesa d'Edat, l'òrgan que presideix la sessió constitutiva de la legislatura, que estarà encapçalada pel republicà Ernest Maragall com a diputat de més edat (78 anys), i l'acompanyaran els dos benjamins de l'hemicicle: el socialista David González (26 anys), i el diputat de Vox Alberto Tarrades (24 anys).





ELECCIÓ BORRÀS





Per escollir a el president de Parlament, els diputats realitzen una votació per escrit en un paper el nom del seu candidat que s'introdueixen en una urna sense revelar la seva aposta: guanya el que tingui la majoria absoluta en una primera votació; si ningú ho aconsegueix, se celebra una segona votació amb els dos candidats més votats en la primera, i guanya el que obtingui més vots.





L'elecció de Borràs com a presidenta de la Cambra està assegurada amb els vots de Junts i ERC, després que hagin arribat a un acord a menys de 24 hores per a la celebració d'aquest ple després de diverses setmanes de negociació i pel qual Junts es queda amb la Presidència de Parlament, ERC amb una Vicepresidència i una de les quatre Secretaries de la Mesa.





RESTA DE LA TAULA





El Parlament també triarà amb el mateix procediment als altres sis membres de la Taula --una votació per dos vicepresidents i una altra per als quatres secretarios-- i els independentistes revalidaran la majoria absoluta a l'òrgan que ja han tingut en les dues últimes legislatures , encara que en aquest cas poden ampliar la seva presència quedant-se amb cinc dels set llocs, un més que els que tenen en l'actualitat.





No es preveuen sorpreses en la votació dels dos vicepresidents, que es repartiran Anna Caula (ERC) i Eva Granados (PSC), mentre que els quatre secretaris es repartiran entre Ferran Pedret (PSC), Jaume Alonso-Cuevillas (Junts), Pau Juvillà (CUP) i ERC.





Vot de Meritxell Serret





Sí que podrà votar l'exconsellera Meritxell Serret (ERC), que ha tornat aquest mateix dijous des de Brussel·les amb la voluntat de ser diputada al Parlament i, de fet, serà rebuda pel president de Parlament, Roger Torrent, abans de l'inici de la plena .





TERCERA DONA PRESIDENTA





Borràs serà la tercera dona presidenta de la Cambra en la seva història i la desena persona que ostenta aquest càrrec des de la restauració de la democràcia després Heribert Barrera (1980-1984), Miquel Coll i Alentorn (1984-1988), Joaquim Xicoy (1988- 1995), Joan Reventós (1995-1999), Joan Rigol (1999-2003), Ernest Benach (2003-2010), Núria de Gispert (2010-2015), Carme Forcadell (2015-2018) i Roger Torrent (2018-2021 ).





Després de ser investida presidenta, Borràs podrà dirigir-se per primera vegada a la Cambra i després es reunirà amb el president sortint, Roger Torrent, que com és tradició li farà el traspàs simbòlic de l'càrrec entregant-li la carta que l'últim president a l'exili, Francesc Farreras , va enviar des de Mèxic el 1980 per explicitar que passava el relleu a el nou president ja escollit en democràcia.





PROPERS PASSOS





La nova presidenta ha de comunicar la constitució de Parlament a l'Rei Felip VI, a el vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ia les presidentes de Congrés i de l'Senat, i obrirà una ronda de contactes amb tots els grups de cara a la investidura de l' pròxim president de la Generalitat.





Segons la legislació, el president de Parlament té 10 dies hàbils per convocar el primer debat d'investidura del pròxim president de la Generalitat, que s'ha de celebrar el divendres 26 de març com a molt tard i en aquestes dues setmanes de marge ERC, Junts i la CUP de tancar un acord per a la formació del pròxim Govern.