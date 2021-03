Christies 's subhastarà a Londres un quadre de Joan Miró per més de 10 milions d'euros

La casa de subhastes Christie 's traurà a la venda a finals d'aquest mes a Londres un quadre de Joan Miró per un preu estimat d'entre nou i 14 milions de lliures esterlines (entre 10,5 i 16,3 milions d'euros).





L'oli sobre llenç 'Peinture' (1925) de Joan Miró sortirà a subhasta el pròxim dia 23 de març en una subhasta sobre 'L'art del que surrealista', que inclourà també altres cinc obres de l'pintor català.









En la mateixa audició es posaran a la venda 'Goutte d'eau sud la neige rosa', de 1968, i 'Le piège', de 1924, amb un preu de sortida entre 3 i 5 milions de lliures (3,5 i 5 , 8 milions d'euros).





Igualment, sortiran a subhasta altres obres Memores de pintor català com 'Tête', de 1974, per entre 600.000 i 800.000 lliures (entre 700.000 i 933.000 euros) i 'Projet d'illustration d'1 livre (Proverbis fets a mà)', de 1970, per entre 80.000 i 120.000 lliures (entre 93.000 i 140.000 euros).





La casa de subhastes també oferirà en aquesta audició altres dues obres de l'català Salvador Dalí: 'Leda Atomica, primer dibuix (first drawing)' i 'Le chevalier'.