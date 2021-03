La Generalitat investiga qui va permetre a un diputat de la CUP fer una foto de Hasél a la presó. Albert Botran va publicar un tuit amb una imatge de l'raper a la presó. Una circular prohibeix entrar amb telèfons mòbils als locutoris dels centres penitenciaris





El raper, Pablo Rivadulla Dur, conegut musicalment com Pablo Hasél, respon als mitjans en una roda de premsa convocada després de l'ordre del seu ingrés a la presó, a Lleida, Catalunya, (Espanya), a 1 de febrer de 2021.





El diputat de la CUP al Congrés, Albert Botran, va visitar el passat dimecres 3 de març a l'raper Pablo Hasél a la presó de Lleida.





Va publicar un tuit en què deia "Una bona estona amb Pablo Hasél. Content de totes les mobilitzacions, especialment que estiguin connectant el seu empresonament amb el malestar i les lluites socials, contra el règim de l'78. 'Continuar als carrers fins alliberar-! #LlibertatPabloHasel ".









No obstant això, d'acord amb la normativa vigent, el diputat no podia entrar a la trobada amb cap dispositiu electrònic.





Per aquest motiu, la Generalitat es troba investigant els fets des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de el Departament de Justícia català. Com fan amb qualsevol succés de presumpta irregularitat, segons informen Confidencial Digital





La circular que ho prohibeix





El diputat de la Cup, Albert Botran, va infringir la circular 2/2008 sobre els sistemes de control de el personal autoritzat a accedir a centres penitenciaris a l'fer la foto a l'raper a la presó de Ponent.





La norma estableix que els advocats o les visites que reben els interns tenen prohibit utilitzar el telèfon mòbil o una càmera de fotos a l'interior de la presó.





Concretament, l'article 51.1 es consideren objectes prohibits tots aquells que puguin suposar un perill per a la seguretat, l'ordenada convivència o la salut, les drogues, els que continguin alcohol, els productes alimentaris peribles i els prohibits per les normes de règim interior de l'establiment .





Respecte a aquest últim punt, la circular reflecteix que queda "expressament prohibit" la introducció dels aparells destinats a la comunicació i els seus components, com els ordinadors, càmeres fotogràfiques o telefonia mòbil.





"En el cas que l'ús d'aquests aparells estigui prohibit i sigui necessari fer-lo servir a l'interior de l'establiment en un moment puntual i per un motiu determinat, es requerirà l'autorització expressa de el director de centre".





L'empresonament de Hasél





Pablo Hasél va entrar a la presó el passat 16 de febrer amb l'execució d'una sentència de març de 2018, quan l'Audiència Nacional va condemnar a dos anys i un dia de presó i una multa de 24.300 euros per una sèrie de tuits. La pena de presó respon a un delicte d'enaltiment de terrorisme va ser reduir després de l'apel·lació ja que les seves paraules no suposaven una 'amenaça real' per a la seguretat de l'Estat.





El Suprem va confirmar la sentència en 2020. A l'ésser una condemna inferior a dos anys de presó cabia sol·licitar la suspensió de l'execució, però no va poder acollir-se a aquesta possibilitat pels seus antecedents penals.





A l'abril de 2014 ja va ser condemnat per publicar cançons en què parla de cometre atemptats contra polítics. Però, a més, ha estat condemnat per amenaçar un testimoni en un judici contra uns guàrdies urbans, per delictes de resistència o desobediència i per violació.





Protestes contra l'empresonament i altercats violents





El raper va ser arrestat després de no complir amb el termini per lliurar-se a les autoritats. Va ser detingut pels Mossos que van irrompre a la Universitat de Lleida, on s'atrinxerava des d'un dia abans amb desenes de simpatitzants.





Després de l'arrest es van produir desenes de mobilitzacions a Catalunya i altres pobles i ciutats d'Espanya.





Barcelona ha estat l'epicentre de les protestes que han derivat en destrosses en el mobiliari urbà i comerços, càrregues policials, detencions i ferits.





A més, un grup d'encaputxats va llançar pedres contra al Palau de la Música causant danys a l'històric edifici modernista.