Carlos Carrizosa (C 's) demana a Ernest Maragall (ERC) que no faci discursos polítics a la taula d'edat del Parlament

Aquesta legislatura novament serà convulda i el primer incident s'ha produït a la constitució de la mesa d'edat del Parlament.





Enmig del discurs d'Ernest Maragall (ERC) ha demanat la paraula el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa (C 's) per fer-li una petició expressa a Maragall perquè "per respecte a una part dels catalans que no se senten representandos pel seu discurs , si us plau respecti la legislació de Parlament que diu textualment que aquesta mesa d'edat la seva única funció és la de gestionar el nomenament de la taula de Parlament ".





A això Maragall li ha contestat que "segurament quan acabi de parlar vostè m'haurà de demanar disculpes".





Posteriorment Ernest Maragall ha seguit amb el seu "discurs" afirmant: "Els ciutadans no es mereixen un govern que no representi a tots els catalans. Combatrem l'extrema dreta i és la nostra obligació democràtica fer-ho". I a l'acabar ha rebut una gran ovació dels diputats presents a l'acte.





Carrizosa ha insistit a Maragall "No ha respectat el artículado de Parlament. A Catalunya no hi ha presos polítics i no ha respectat a una part dels catalans amb el seu discurs". En aquests moments Maragall li ha interromput i li ha dit que havia conclòs "el seu temps de 30 segons i no té la paraula".