Detenen a l'Hospitalet dos lladres que venien de robar en un pis a Parets del Vallès

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'Hospitalet de Llobregat van detenir, el dimarts 9 de març, dos homes de nacionalitat colombiana, de 25 i 38 anys i veïns de Sabadell, com a presumptes autors d'un robatori amb força a domicili.













@EP





Els fets van succeir el mateix dia, cap a les 18 hores al barri de Collblanc, quan els mossos van observar dos homes a l'interior d'un vehicle que, en veure la presència policial, van intentar amagar-se.





Davant l'actitud dels homes, els agents van detenir el vehicle per tal de fer comprovacions i, durant l'escorcoll, van localitzar diners en efectiu, un ordinador portàtil i una càmera de fotos que les persones, amb explicacions contradictòries, no podien acreditar la seva procedència.





Per tal d'esclarir l'origen dels objectes, els dos homes van ser traslladats a comissaria, on els agents van comprovar que provenien d'un robatori amb força a un domicili de Parets del Vallès comès unes hores abans, tot i que encara no s'havia interposat la corresponent denúncia. Davant les evidències, finalment, els homes van ser detinguts com a presumptes autors d'un robatori amb força.





Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.