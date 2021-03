El nou Servei d'Urgències de la Vall d'Hebron aposta per un model flexible que ofereix una assistència més àgil i personalitzada





Al juliol de 2019, es va posar en marxa una nova cultura de l'atenció urgent, amb una manera de treballar basada en equips multidisciplinaris i la construcció d'espais nous i la renovació d'espais ja existents.





El nou Servei d'Urgència s incorpora un model de triatge estructurat i integral que té en compte criteris socials, i no només clínics, i una bona coordinació amb altres dispositius del territori, com l'Atenció Primària, per oferir una assistència més personalitzada i efectiva.





El Servei disposa d'una nova àrea d'aguts amb zona de crítics equipada amb tres boxes amb tecnologia puntera per atendre pacients en alt risc vital que situa el Servei d'Urgències en un nivell d'excel·lència per atendre les emergències.





El nou Servei d'Urgències de la Vall d'Hebron aposta per un model flexible amb una assistència més àgil i personalitzada @vallhebron





La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha accelerat la reforma de el Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i ha posat a prova un nou model de gestió que, a més d'agilitzar l'atenció, ofereix una assistència integral, flexible, més personalitzada i en un entorn més amable per als pacients i les seves famílies. Aquest nou model ha superat amb escreix la prova d'estrès de la pandèmia i ha incorporat aprenentatges com la capacitat d'ajustar equips i espais en funció de la demanda i també un bon engranatge amb el territori.





La gènesi i implementació de el nou model de Servei d'Urgències es va iniciar uns mesos abans de la irrupció de la COVID-19, amb l'arribada de Dr. Albert Salazar com a nou gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que tenia com a gran objectiu millorar l'atenció urgent a l'Hospital. I amb la Dra. Maria Arranz com a nova cap de Servei d'Urgències, l'Hospital va emprendre un repte pendent: posar en marxa el nou model de Servei d'Urgències per millorar l'atenció als pacients i reduir el temps de permanència. La remodelació no només era qüestió de dignificar espais i incorporar equips i tecnologia nova, requeria també una nova cultura i abordatge funcional.





Es va executar la construcció d'espais nous i la renovació d'espais ja existents, i es va implementar una forma multidisciplinària de treball en equip, per aplicar aquesta nova cultura de l'atenció a les urgències. Com explica la Dra. Maria Arranz, "l'adequació d'espais, equips multidisciplinaris molt preparats i una nova cultura de l'atenció urgent basada en l'objectiu de reduir el temps d'estada de l'pacient a Urgències, van de la mà per millorar la qualitat assistencial ".





En aquest sentit, és clau l'abordatge estructurat i integral que realitzen els professionals de el Servei d'Urgències. Un abordatge que comença abans que el pacient arribi a l'Hospital. El procés de el nou model d'atenció comença amb una bona coordinació amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ajudi a fer una transferència àgil si el pacient arriba en ambulància. En aquest abordatge integral, són fonamentals "la valoració de la situació social de l'pacient (amb quins recursos familiars i socials compte) i la coordinació amb el territori per fer un bon seguiment un cop rebi l'alta", explica Belén Fernández, supervisora d'infermeria de el Servei d'Urgències. Per aconseguir-ho, és fonamental la tasca dels professionals d'infermeria i treball social, que s'encarreguen d'organitzar les necessitats de l'pacient, classificar la seva atenció en funció de la seva gravetat (de l'1 a el 5) i realitzar l'esmentada valoració social, i no només clínica, i la coordinació amb el territori.





Per tant, en funció de la gravetat, es classifica als pacients de l'1 a l'5. Un pacient de nivell 1, és un pacient amb risc vital que necessita atenció immediata i requereix espais equipats per a la seva reanimació i amb tecnologia sofisticada. Un nivell 2 té risc de deteriorament vital i alt risc vital. Un pacient de nivell 3 no requereix una atenció immediata. Mentre que els pacients assignats amb un 4 o 5 són més lleus. Tota aquesta logística funciona amb una nova estructura d'equips multidisciplinaris integrats per personal de medicina, infermeria, auxiliar d'infermeria, treball social (que estan en el mateix espai físic en el Servei d'Urgències), administratiu i zeladors i zeladores. Els professionals de Servei d'Urgències s'analitzen de forma contínua i en temps real la demanda i realitzen els ajustos necessaris en els espais i equips.





Guanyar agilitat i reduir temps d'espera i d'estada





Ara, l'atenció és més ràpida i eficient, i els professionals de el Servei d'Urgències treballen de forma coordinada amb els responsables de la gestió centralitzada de llits de l'Hospital i de el flux dels pacients, per trobar sempre la millor ubicació per als pacients. La Dra. Maria Arranz incideix que "la bona gestió i organització des de l'arribada de l'pacient a el Servei d'Urgències és clau per millorar la seva atenció". La Unitat de Curta Estada d'Urgències, on ingressen pacients que estan menys de tres dies, també permet millorar el flux de pacients a l'Hospital.





Els pacients més greus són traslladats a l'àrea de crítics. Aquesta àrea compta amb tres boxs equipats amb tecnologia intel·ligent per atendre situacions d'emergència i elevada complexitat. "Aquest nou espai compleix amb els estàndards de qualitat de les guies més americanes i europees", descriu la Dra. Maria Arranz.





Els boxes disposen d'equips per assistir a pacients en aturada cardiorespiratòria i amb els Codis d'Emergència del nostre territori, Codi Ictus, el Codi Infart Agut de Miocardi, agitació, Intoxicació i Sèpsia. Belén Fernández destaca que "comptem amb una infraestructura innovadora per poder oferir noves teràpies avançades in situ com l'atenció a pacients en asistòlia no controlada".





L'àrea de crítics forma part de la zona d'aguts inaugurada recentment on s'ha creat també una nova sala d'observació dotada amb els equipaments necessaris per atendre al pacient agut pendent d'evolució. Aquest espai permet alliberar els boxes i els passadissos de llits. Aquí poden esperar els pacients pendents d'un trasllat a un altre servei o l'alta. Per dur a terme aquestes obres ha estat necessari adaptar l'espai de la zona de consultes de el Servei d'Urgències, on s'atenen els pacients amb consultes menys urgents. Aquesta zona s'ha reformat guanyant nous espais de visita que fan més àgil l'assistència. En paraules de la Dra. Maria Arranz, "amb aquesta reforma i adequació, millorem l'atenció als pacients i donem un gran pas per guanyar més qualitat i prestacions en el nostre Servei. A més, gràcies a la reforma en tota l'àrea, es garanteixen més circuits diferenciats i assegurances per a l'assistència COVID-19 ".





El nou model també ha pensat en els familiars. Per rebaixar la sensació de preocupació i angoixa s'ha millorat la senyalització. Aquest procés s'ha fet amb la col·laboració dels pacients i familiars. Ara que amb l'COVID-19 l'acompanyament està restringit, els familiars poden trucar a el Servei d'Urgències directament, sense passar per centraleta. "Aquestes millores senzilles alleugereixen el seu sofriment", explica Belén Fernández.





Un dels grans èxits és la reducció de el temps d'espera i de permanència dels pacients al Servei d'Urgències. Les derivacions a altres centres del territori han augmentat un 26%, fet que permet oferir el recurs més adequat per a l'atenció als pacients i alliberar espai en el Servei d'Urgències per atendre millor i de forma més ràpida a altres pacients.





A més, han disminuït en un 25% dels pacients que tornen a reingressar a les 72 hores. També han baixat a la meitat els pacients pendents d'ingressar a l'Hospital a les 8 h del matí en el Servei d'Urgències.





El pacient crònic: coordinació amb el territori





Ara, hi ha menys casos d'COVID-19, però arriben més pacients crònics aguditzats que han esperat a acudir als Serveis d'Urgències dels hospitals. Una de les prioritats de el nou model de Servei d'Urgències de la Vall d'Hebron és, precisament, millorar i agilitzar l'atenció en urgències d'aquests pacients.





En aquest sentit, la coordinació territorial amb l'Atenció Primària i l'Atenció Intermèdia és clau. "Fem un bon seguiment amb Atenció Primària i apostem per l'hospitalització a domicili per evitar que aquests pacients arribin a Urgències", comenta la Dra. Maria Arranz. Els pacients crònics requereixen una atenció continuada i més especialitzada. El paper d'infermeria és clau per mantenir una comunicació fluïda i continua amb els diferents dispositius del territori i garantir que el pacient estigui ben atès per evitar que empitjori el seu estat.





Aprenentatges de la gestió de la pandèmia





La pandèmia va accelerar les fases d'aquest projecte que va empènyer a establir ràpidament la nova estructura d'equips quan tot el centre es va bolcar amb la COVID-19. "La demanda era tan alta que es van incorporar professionals d'altres serveis, però l'estructura que ja teníem implementada gràcies a el nou model és tan àgil que va permetre treballar d'una manera molt dinàmica", comenta la Dra. Maria Arranz. Es va crear un doble circuit (COVID-19 i No COVID-19), per garantir la seguretat de tots els pacients i els professionals. A més, aquests espais diferenciats es poden ajustar en funció de la corba epidemiològica. D'aquesta manera, si augmenta el flux de pacients COVID-19, es pot ampliar l'espai dedicat a la seva atenció en el Servei d'Urgències.