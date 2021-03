El proper dilluns, 15 de març, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) estrenarà un nou Punt TMB d’atenció i informació als usuaris ubicat al vestíbul principal de l’estació de metro de Sagrada Família, de la línia 5, que es convertirà en pioner per les solucions innovadores d’accessibilitat incorporades.





D’aquesta manera, TMB serà el primer operador de transport públic a implantar el sistema de videointerpretació en llengua de signes catalana en un centre d’atenció, disponible en aquest Punt TMB amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya.





El nou Punt TMB d’atenció als usuaris de Sagrada Família serà pioner en accessibilitat @TMBinfo





El Punt TMB de Sagrada Família, el quart centre d’atenció al ciutadà de TMB, s’ha dissenyat amb criteris de màxima eficàcia i d’accessibilitat universal. El centre incorpora la tecnologia SVision per donar suport a persones sordes i amb discapacitat auditiva que necessiten comunicar-se en llengua de signes, i serà el primer a fer-ho en la llengua de signes catalana.





L’espai també està equipat amb un anell inductiu, connectat a la megafonia d’emergència i a l’equip de micròfon individual, per facilitar l’atenció a persones amb discapacitat auditiva.





Aquests nous recursos d’accessibilitat de què disposarà l’oficina han estat implantats amb la collaboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya. A més, el Punt TMB integra el gestor de torns i la tecnologia Navilens per millorar l’atenció a les persones amb discapacitat visual.





El nou Punt TMB està ubicat en una localització cèntrica i accessible en metro i bus, concretament al vestíbul adaptat de l’estació de Sagrada Família, amb accés directe des del carrer i les andanes de les línies 2 i 5 per mitjà d’ascensors. L’encaminament per a persones amb discapacitat visual també portarà fins al Punt TMB.





La inauguració del centre permetrà a TMB incrementar la capacitat d’atenció presencial, en uns moments en què hi ha limitació d’aforament per raons sanitàries, i juntament amb els altres tres Punts TMB existents. L’objectiu és atendre el major nombre d’usuaris, reduint els temps d’espera i agilitzant al màxim les gestions.





El Punt TMB Sagrada Família s’ha dissenyat sota el concepte disseny per a tothom, com un espai pensat per atendre els usuaris d’una forma moderna, propera, eficient i totalment accessible. El disseny interior respira un ambient acollidor, amb una zona d’espera accessible, expositors, mobiliari adaptat i diferents mostradors per fer una atenció polivalent, més acollidora i propera.





Hi haurà un mostrador exclusiu per a l’atenció especial, adaptat per interactuar amb el client. Tots els espais i el mobiliari han estat dissenyats seguint i complint la normativa vigent en matèria d’accessibilitat.





El centre de Sagrada Família farà servei d’atenció als clients amb necessitats especials (persones amb discapacitats motores, sensorials i/o cognitives), servei especialitzat d’atenció a queixes, reclamacions i allegacions, tràmits relacionats amb la futura T-mobilitat, gestió i atenció d’objectes perduts (properament), promoció de productes propis i turístics, promoció i formació als usuaris en solucions digitals pròpies com la TMB App i el web corporatiu, etc.





L’equipament tecnològic també és una de les novetats, ja que el nou espai incorpora senyalització digital, pantalles de grans dimensions i eines ofimàtiques de grans prestacions per a una atenció més àgil i eficient. TMB hi ha invertit uns 550.000 euros.





Des del juliol, TMB ha potenciat la gestió telemàtica i la digitalització dels tràmits que es poden resoldre des de casa. Si cal anar al Punt TMB es recomana demanar cita. Recordem que els Punts TMB de la xarxa de metro, aquest de Sagrada Família (L2 i L5) i també els ja existents a Universitat (L1 i L2), La Sagrera (L1, L5, L9N i L10N) i Diagonal (L3 i L5), compleixen les mesures de seguretat, higiene i desinfecció de prevenció de la Covid-19.





Remodelació del vestíbul de Sagrada Família de la L5





TMB va finalitzar al febrer l’obra de remodelació del vestíbul principal de l’estació de metro de Sagrada Família, de la línia 5, dins del programa d’actualització i millora de la funcionalitat d’estacions antigues o d’elevada utilització. Amb una inversió d’1,4 milions d’euros, s’ha aconseguit millorar els fluxos de circulació de persones, l’accessibilitat, la capacitat d’evacuació, el confort i la sensació de seguretat general.





L’actuació ha suposat deixar el vestíbul i l’accés com nous, tant en les parts visibles com en les invisibles. Així, s’han substituït paviments, sostres, revestiments de parets, illuminació, senyalització informativa i mobiliari, a més de la barrera tarifària, que ara és de portes lliscants. Alhora, s’han tractat les patologies existents en l’estructura i s’han desplaçat aparells i installacions per aconseguir espais més funcionals. A l’accés s’hi ha installat una porta motoritzada. Pel que fa a les dependències internes, s’han renovat el centre de control de l’estació, els vestidors, els lavabos i altres.





Per millorar l’accessibilitat, s’han implantat al paviment del vestíbul els encaminaments per facilitar l’orientació de les persones cegues. L’estació disposa des del 2008 d’un itinerari adaptat a persones amb mobilitat reduïda mitjançant ascensors que salven els desnivells entre el carrer, el vestíbul i les dues andanes.





Plafons artístics de ceràmica i porta forjada





Una característica original del vestíbul eren els quatre plafons artístics de rajoles de ceràmica esmaltada, obra de Pedro Delso i Mauricio Sanguino, que han estat traslladats de les seves ubicacions disperses i agrupats en un mateix pany de paret, davant la línia de peatge, per ressaltar-los amb una illuminació específica. La porta de ferro forjat de l’accés, elaborada manualment i també original del 1970, s’ha restaurat com a peça artística i s’ha collocat en una altra posició del mateix vestíbul.





Setmanes enrere TMB va donar també per finalitzada una obra semblant de rehabilitació al vestíbul de Sants Estació, de la línia 5.