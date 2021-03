L'Ajuntament de Badalona compra 200 nous contenidors per cobrir les necessitats de tots els barris de la ciutat

Els carrers de Badalona disposaran a partir de la setmana vinent de prop de 200 nous contenidors de residus sòlids urbans i de reciclatge que es destinen a cobrir les actuals mancances i, un cop instal·lats, podran atendre el 100% de les necessitats dels veïns i veïnes de la ciutat.









Xavier García Albiol (Ajuntament Badalona)





Aquest migdia, a la plaça de Pompeu Fabra, els representants de l’empresa Conentur SL, han presentat els nous models de contenidors a l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, al 1r tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Serveis a les Persones, Juan Fernández i al 3r tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat, Daniel Gracia. L’adjudicació d’aquests nous contenidors ha suposat per a l’Ajuntament de Badalona una inversió de 162.000 euros. Aquests contenidors presenten, respecte d’anteriors models, alguns canvis de disseny i de materials per tal de fer-los més accessibles, còmodes i pràctics per als usuaris, com per exemple, obertures més grans per al llançament dels residus o pedals per a facilitar-ne l’ús.





L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha destacat que amb aquesta compra: “Donem solució al problema de la manca de contenidors en alguns punts de la ciutat i, a més, evitarem una imatge que no ens agrada i que es produeix quan els contenidors s’omplen perquè no donen l’abast a la quantitat de brossa i reciclatge que generem”. “Podrem tenir uns carrers molt més nets” ha remarcat l’alcalde, qui també ha fet una crida al civisme i al correcte ús dels contenidors per part dels veïns i veïnes.