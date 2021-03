Renfe comptarà amb dissenyadors d'alta costura per renovar l'uniforme corporatiu

Renfe llançarà en els propers mesos una licitació pública per buscar dissenyadors d'alta costura que dissenyin, fabriquin i subministrin els nous uniformes corporatius per al personal operatiu de l'empresa pública.





Renfe (EP)













Fonts de la companyia destaquen que, entre els criteris de valoració per escollir l'empresa que s'encarregui d'aquest contracte, hi haurà un punt que prevalgui l'experiència en el sector de la moda, tant a nivell nacional com internacional.





Amb l'objectiu de conèixer les necessitats dels seus treballadors, Renfe ha lliurat un qüestionari al personal del col·lectiu afectat, el de conducció, intervenció i estacions, perquè traslladi les preferències pel que fa al futur uniforme.





Dels gairebé 8.000 empleats d'aquestes divisions, gairebé la meitat ja ha respost a les preguntes, aportant les característiques que creuen necessàries i ara Renfe ho inclourà en els requisits de la licitació pública.





A més, l'informe que es realitzi amb les respostes donades pels treballadors també comptarà amb la participació dels representants sindicals per elaborar les especificacions tècniques del contracte i el plec del concurs.





L'objectiu de Renfe és que els nous uniformes ofereixin una imatge "d'empresa moderna, sostenible i de qualitat cap als clients", així com oferir unes peces "còmodes, funcionals i de qualitat" als treballadors.





Actualment, entre els principis sobre els quals la companyia està treballant per al seu pròxim uniforme destaquen la identificació de l'uniforme amb la imatge i valors de la marca, un fàcil reconeixement per part dels clients, transmetre professionalitat i sentiment d'equip i unió, comoditat, adaptabilitat a les diferents èpoques de l'any i climes, seguretat i confiança.