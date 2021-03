L'OMS aposta per seguir administrant la vacuna d'AstraZeneca

La subdirectora general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l'Accés a Medicaments i Productes Sanitaris, Mariàngela Simão, ha recomanat seguir administrant la vacuna contra la coronavirus d'AstraZeneca fins que s'hagi aclarit la "relació causal" amb els casos de trombosi detectats en alguns pacients europeus.





Vacuna d'AstraZeneca (EP)









"Hi ha persones que moren cada dia, pel que és normal que hi hagi persones que han estat immunitzades i moren. Els informes disponibles fins ara no estableixen una relació directa amb els trombes ja que aquest percentatge s'ha observat també entre la població general" , ha detallat.





De la mateixa manera s'ha pronunciat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha informat que el Comitè Assessor Mundial sobre Seguretat de les Vacunes de l'OMS revisa sistemàticament els senyals de seguretat i està avaluant acuradament els informes actuals sobre aquesta vacuna .





"Tan aviat com l'OMS hagi obtingut una comprensió completa d'aquests esdeveniments, les troballes i qualsevol canvi en les nostres recomanacions actuals es comunicaran immediatament a el públic", ha dit el dirigent de l'organisme de Nacions Unides.





Diversos països europeus, com Àustria o Dinamarca, han suspès l'ús de la vacuna Covid-19 d'AstraZeneca després dels informes sobre casos greus de coàguls de sang en persones que l'havien rebut.





La Conselleria de Salut de la Generalitat també ha retirat "per prevenció" 2.000 dosis de la vacuna d'un lot de AstraZeneca a l'espera d'un informe definitiu de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) sobre els casos de trombosi.